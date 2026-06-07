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Avertismentul lui Radu Opaina, reprezentant Asociații de Proprietari: „La un cutremur vor fi sute de probleme ca cea din Rahova. Sunt 1.500 de blocuri cu risc seismic I”

Nicolae Oprea
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Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) și fost director al RADET (Termoenergetica în prezent), a declarat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că în cazul unui cutremur mare în București vor fi sute de probleme ca cea din Rahova, unde un bloc este aproape prăbușit în urma unei explozii. Opaina vorbește și de sistemul de furnizare a gazelor, care ar fi unul la fel de problematic precum cel de livrare a agentului termic.

„Nenorocirea este mult mai mare pe rețeaua de gaze. Vedem ce s-a întâmplat în Rahova. Este din cauza rețelei de gaze. Acolo dacă are loc o avarie este nenorocire. Acolo (în Rahova – n.r.) a avut loc o avarie în pământ, la rețeaua de gaze. Rețea neîntreținută, necontrolată, prost administrată, care, la un moment dat, s-a fisurat.

Gazul, cu un debit foarte mare în acea zonă, s-a dus prin subsolul blocului respectiv, și s-a urcat către apartamente. Cele două apartamente care au explodat au fost apartamentele din care gazele nu puteau ieși. Blocul a fost reabilitat așa încât a fost blindat, nu se mai putea realiza ventilația”, a declarat Radu Opaina în emisiunea „Gu Gândul la București”.

Președintele FAPR mai spune că a trecut foarte mult timp de când a explodat blocul din Rahova și nu s-a rezolvat nimic până în prezent.

Radu Opaina: „Mă sperie că au trecut 8 luni de la tragedia din Rahova și nu s-a rezolvat nimic”

„O tragedie precum cea din Rahova se poate evita dacă fiecare își face treaba. Primarul, Inspectoratul de Stat în Construcții, furnizorul, prestatorul, polițistul, procurorul. Știți care e marea problemă? Au trecut 8 luni și nu s-a mișcat nimic în acel bloc. Pe mine mă sperie.

La un cutremur mare vor fi sute de probleme mai mari decât tragedia din Rahova. Cine va interveni, dacă azi, pentru un singur caz, nu s-a făcut nimic. Amintiți-vă că sunt 1.000 -1.500 de clădiri cu risc seismic mare în București”, a mai precizat Radu Opaina.

Acesta a mai declarat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că senzorii de gaze montați în apartamentele românilor ar fi mult prea scumpi și ineficienți.

Sunt senzorii de gaze o înșelătorie?

Într-un context în care tot mai mulți români reclamă faptul că senzorii de gaze din apartamente se declanșează și de la alte mirosuri, în afară de gaze, Radu Opaina spune că aceste dispozitive ar fi de fapt o înșelătorie.

„Este o altă mare problemă, care a distrus psihic jumătate de populația Bucureștiului. Sistemul acesta de furnizare a gazelor, așa cum este conceput și administrat de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – n.r.), este unul extrem de prost gestionat. Nu are nicio eficiență. Totul este pus acolo în calcul, când se emit decizii de reglementare, cum fac ei bani. Știți ce pasionați sunt când împart tortul altora? Ei se gândesc numai la bani. Trebuie să te gândești la siguranță”, a declarat Radu Opaina în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Întreaga emisiune cu Radu Opaina poate fi urmărită AICI:

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