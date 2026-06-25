Poluarea și vremea caniculară favorizează răspândirea bacteriei Vibrio, supranumită „bacteria mâncătoare de carne”.

Bacteria este prezentă mai ales în Marea Mediterană și acest lucru a determinat deja închiderea mai multor plaje de vis din Spania, scrie Euronews.

Ce este bacteria Vibrio

Vibrio este un microorganism care trăiește în apele marine și salmastre.

Poate fi găsită și în fructele de mare, iar anumite tulpini pot provoca de la gastroenterita până la infecții grave, letale în unele cazuri.

Bacteria devine periculoasă și prin contactul apei marine cu rănile deschise.

Potrivit organizației Gavi, bacteria Vibrio este „rudă” cu Holera și – în cazuri severe – infecția poate declanșa fasceită necrozantă, în care țesuturile din jurul rănii se distrug rapid.

Bacteria poate ajunge și în sânge și provoacă septicemie. În unele cazuri, bolnavii necesită amputarea membrului afectat.

ECDC (Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor) a avertizat asupra unui „risc crescut de infecții cu Vibrio în tot sezonul estival”, mai ales în timpul valurilor de caniculă.

Spania a închis deja mai multe plaje din cauza bacteriei Vibrio.

Motivul pentru care Marea Mediterană este vulnerabilă la răspândirea bacteriei Vibrio

Vibrio se extinde cu precădere în mediile marine poluate. Ele sunt afectate de încălzirea globală și au salinitate scăzută.

Bacteria se răspândește rapid în Marea Mediterană, considerată de specialiști una din cele mai vulnerabile regiuni la încălzirea globală.

Hatim Aznague, specialist în politici climatice și energetice, a declarat că Mediterana nu este doar o victimă a schimbărilor climatice, ci le și prevestește.

Marea Mediterană este una din mările care se încălzesc cel mai rapid de pe Terra.

Țările care împart această mare pot alege să împartă și soluția, a mai spus omul de știință.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)