Bani aruncați pe fereastră în fieful lui Bolojan. Primăria Oradea a cheltuit zeci de mii de lei pe mutarea a 15 arbori, dintre care a rezistat unul singur

Primăria Oradea a risipit peste 80.000 de lei din bani publici pentru o acțiune ecologică de fațadă, care s-a transformat într-un eșec total. După ce în 2024, instituția condusă de oamenii lui Bolojan, s-a lăudat că salvează 15 copaci mari de pe Calea Aradului, presa locală arată că doar unul dintre aceștia a rezistat.

În primăvara anului 2024, Primăria Oradea anunța că 7 meri, 6 pruni și 2 tei vor fi mutați pe o altă stradă din oraș pentru a permite lărgirea unei șosele. Municipalitatea a adus un utilaj uriaș din Ungaria ca să relocheze pomii, pentru care a plătit suma de 81.056 lei, bani publici.

Greșeala uriașă a fost momentul ales de autorități. Muncitorii au scos copacii din pământ mult prea târziu, când aceștia erau deja înfloriți. Specialiștii avertizează că transplantarea în perioada de vegetație are un risc imens, deoarece pomii își pierd rădăcinile fine și nu mai au destulă apă. Cu toate acestea, oficialii din fieful lui Bolojan au ignorat regulile naturii.

Copacii au fost tăiați pe furiș după ce s-au uscat

Jurnaliștii de la Bihoreanul au mers la locul unde au fost mutați arborii și au descoperit dezastrul. Zona este aproape goală. Mai există doar 6 copaci din cei 15, iar 5 dintre ei sunt complet uscați sau aproape morți.

Reprezentanții instituției au recunoscut adevărul. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș, a explicat ce s-a întâmplat cu restul pomilor.

„Șase arbori au fost extrași în luna mai 2025, unul în octombrie 2025 și alți doi în noiembrie 2025.”

Primăria recunoaște eșecul

Reprezentanții primăriei au încercat să se apere și au spus că au udat permanent arborii. Totuși, aceștia au fost nevoiți să admită că nerespectarea perioadei corecte de mutare a dus la moartea lor.

„Apreciem că succesul transplantării depinde în mod esențial de respectarea perioadei optime de transplantare.”

