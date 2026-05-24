Prima pagină » Actualitate » Bani aruncați pe fereastră în fieful lui Bolojan. Primăria Oradea a cheltuit zeci de mii de lei pe mutarea a 15 arbori, dintre care a rezistat unul singur

Bani aruncați pe fereastră în fieful lui Bolojan. Primăria Oradea a cheltuit zeci de mii de lei pe mutarea a 15 arbori, dintre care a rezistat unul singur

Bani aruncați pe fereastră în fieful lui Bolojan. Primăria Oradea a cheltuit zeci de mii de lei pe mutarea a 15 arbori, dintre care a rezistat unul singur
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Primăria Oradea a risipit peste 80.000 de lei din bani publici pentru o acțiune ecologică de fațadă, care s-a transformat într-un eșec total. După ce în 2024, instituția condusă de oamenii lui Bolojan, s-a lăudat că salvează 15 copaci mari de pe Calea Aradului, presa locală arată că doar unul dintre aceștia a rezistat.

Sursa foto: Bihoreanul

În primăvara anului 2024, Primăria Oradea anunța că 7 meri, 6 pruni și 2 tei vor fi mutați pe o altă stradă din oraș pentru a permite lărgirea unei șosele. Municipalitatea a adus un utilaj uriaș din Ungaria ca să relocheze pomii, pentru care a plătit suma de 81.056 lei, bani publici.

Greșeala uriașă a fost momentul ales de autorități. Muncitorii au scos copacii din pământ mult prea târziu, când aceștia erau deja înfloriți. Specialiștii avertizează că transplantarea în perioada de vegetație are un risc imens, deoarece pomii își pierd rădăcinile fine și nu mai au destulă apă. Cu toate acestea, oficialii din fieful lui Bolojan au ignorat regulile naturii.

Copacii au fost tăiați pe furiș după ce s-au uscat

Jurnaliștii de la Bihoreanul au mers la locul unde au fost mutați arborii și au descoperit dezastrul. Zona este aproape goală. Mai există doar 6 copaci din cei 15, iar 5 dintre ei sunt complet uscați sau aproape morți.

Reprezentanții instituției au recunoscut adevărul. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș, a explicat ce s-a întâmplat cu restul pomilor.

„Șase arbori au fost extrași în luna mai 2025, unul în octombrie 2025 și alți doi în noiembrie 2025.”

Primăria recunoaște eșecul

Reprezentanții primăriei au încercat să se apere și au spus că au udat permanent arborii. Totuși, aceștia au fost nevoiți să admită că nerespectarea perioadei corecte de mutare a dus la moartea lor.

„Apreciem că succesul transplantării depinde în mod esențial de respectarea perioadei optime de transplantare.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Cristian Mungiu s-a întors în țară cu al doilea trofeu Palme d’Or și anunță lupta pentru Oscar: „Avem șanse, dar statul să-și facă treaba”
20:13
Cristian Mungiu s-a întors în țară cu al doilea trofeu Palme d’Or și anunță lupta pentru Oscar: „Avem șanse, dar statul să-și facă treaba”
LOTO Un bărbat a returnat un bilet de loterie pierdut de un străin. Câteva săptămâni mai târziu, a câștigat peste jumătate de milion de dolari
19:32
Un bărbat a returnat un bilet de loterie pierdut de un străin. Câteva săptămâni mai târziu, a câștigat peste jumătate de milion de dolari
VIDEO Tánczos Barna dezvăluie când ar putea fi de acord românii cu un premier ungur: „Când o zbura porcul”
19:32
Tánczos Barna dezvăluie când ar putea fi de acord românii cu un premier ungur: „Când o zbura porcul”
ACTUALITATE Un craniu, un picior, o geacă și două telefoane, găsite pe un câmp din Maramureș. Resturile dezmemembrate pot aparține unui dispărut de Crăciunul 2022
19:04
Un craniu, un picior, o geacă și două telefoane, găsite pe un câmp din Maramureș. Resturile dezmemembrate pot aparține unui dispărut de Crăciunul 2022
FLASH NEWS În România se derulează 5.300 de proiecte PNRR. Ilie Bolojan a cerut prefecţilor mobilizare pentru implementare
18:51
În România se derulează 5.300 de proiecte PNRR. Ilie Bolojan a cerut prefecţilor mobilizare pentru implementare
REACȚIE Hubert Thuma, săgeți către Bolojan la aniversarea PNL: „Un lider nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine”
18:45
Hubert Thuma, săgeți către Bolojan la aniversarea PNL: „Un lider nu e cel care reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine”
Mediafax
Crin Antonescu: ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni?
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Adevarul
„Nebunia progresează”. Moment de neputință la Kremlin: Putin a fost pus în dificultate în fața ofițerilor săi
Mediafax
Un important lider european își taie salariul la jumătate
Click
Horoscop luni, 25 mai. Leii au parte de experiențe noi, iar Vărsătorii își asumă riscuri
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Diplomatul care a apărat România încă de pe băncile facultății: „Recunoașteți că n-ați auzit niciodată de Banat, până când nu l-a inventat Iorga?”
FLASH NEWS Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, intenționează să-și reducă salariul la jumătate. Ce venit are acum în comparație cu premierul României
20:57
Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, intenționează să-și reducă salariul la jumătate. Ce venit are acum în comparație cu premierul României
SĂNĂTATE Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu
20:15
Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu
ULTIMA ORĂ SUA și Iran au ajuns la un acord de principiu să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Care sunt perspectivele
19:55
SUA și Iran au ajuns la un acord de principiu să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Care sunt perspectivele
RĂZBOI Casa Albă temperează optimismul din jurul acordului de pace cu Iranul. Cât va dura până la semnarea unui memorandum SUA-Iran
19:27
Casa Albă temperează optimismul din jurul acordului de pace cu Iranul. Cât va dura până la semnarea unui memorandum SUA-Iran
PROIECT DE LEGE Încă o țară europeană vrea să interzică rețelele de socializare pentru adolescenți. Proiectul a ajuns în Parlament
18:53
Încă o țară europeană vrea să interzică rețelele de socializare pentru adolescenți. Proiectul a ajuns în Parlament
CULTURĂ Ministerul Culturii va propune filmul Fjord la premiile Oscar. Filmul intră pe lista proiectelor culturale strategice
18:31
Ministerul Culturii va propune filmul Fjord la premiile Oscar. Filmul intră pe lista proiectelor culturale strategice

Cele mai noi

Trimite acest link pe