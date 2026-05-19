Ciprian Ciucu îi răspunde lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD l-a numit pe Ilie Bolojan un „zombi politic”. Edilul Capitalei l-a catalogat pe Grindeanu drept „inabil politic” și a anunțat că partidele lor nu mai au cum să colaboreze.

Liberalul susține că jignirile aduse lui Bolojan reprezintă o ofensă pentru toți membrii partidului și arată că social-democrații se pregătesc deja să piardă puterea.

„Sorin Grindeanu este inabil politic și că poate să uite să mai guverneze cu PNL din moment ce îl jignește pe Ilie Bolojan care este președintele PNL și jignindu-ne președintele ne jignește pe fiecare dintre noi în parte pentru că el ne reprezintă, acest președinte Ilie Bolojan. Probabil că se complace deja cu gândul că nu vom mai guverna”, a spus Ciprian Ciucu miercuri la B1 TV.

Atacurile la adresa lui Bolojan rup orice dialog pentru guvernare

Ciucu a comparat popularitatea celor doi lideri politici și consideră că acuzația lui Grindeanu e absurdă și ruptă de realitatea din sondaje.

„În ceea ce privește ideea de zombii politici, este doar ridicol să vorbești tu despre zombi politici când ai sub 10% încrederea populației, în timp ce Ilie Bolojan se bucură de mult mai multă încredere. Este, efectiv, absurd ceea ce spune Grindeanu”, a punctat Ciucu.

Acuzații de manipulare după dărâmarea Guvernului

Ciucu a respins și afirmațiile liderului PSD, care susținea că partidul său a fost doar „un sac de box” în timpul coaliției. Prim-vicepreședintele PNL afirmă că adevărata țintă a atacurilor a fost chiar Ilie Bolojan.

„N-ai cum să ne chemi la masă să discutăm în timp ce ne ataci. Grindeanu mistifică realitatea în sensul în care Ilie Bolojan a fost tocat, este factual dovedit, planificat strategic de către PSD toată guvernarea. În timp ce ne cerea nouă liberalilor să nu răspundem, să nu afectăm coaliția, încrederea din coaliție. Adică cum poate să vină domnul Grindeanu să spună că Ilie Bolojan a atacat PSD? Da! După ce au dărâmat guvernul, a atacat PSD”, mai spune liderul liberal.

Grindeanu, atac la premierul demis

Sorin Grindeanu a declarat luni, după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan pentru desemnarea premierului, că Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă şi se agaţă de funcţie.

„Noi am spus că nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan, dovadă că în urmă cu două săptămâni a trecut o moţiune de cenzură cu cel mai mare număr de voturi din istorie. În acest moment Ilie Bolojan e un fel de zombi politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 1.

AUTORUL RECOMANDĂ: