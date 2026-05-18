Prima pagină » Știri politice » Momentul T-Zero pentru un nou guvern. Nicușor Dan discută astăzi cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului de premier. Cine merge la consultări și la ce ore

Momentul T-Zero pentru un nou guvern. Nicușor Dan discută astăzi cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului de premier. Cine merge la consultări și la ce ore

Olga Borșcevschi
Momentul T-Zero pentru un nou guvern. Nicușor Dan discută astăzi cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului de premier. Cine merge la consultări și la ce ore
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Potrivit agendei oficiale a șefului statului, consultările vor avea loc după cum urmează:

  • Partidul Social Democrat – la ora 9:00;
  • Alianța pentru Unirea Românilor – la ora 10:00;
  • Partidul Național Liberal – la ora 11:00;
  • Uniunea Salvați România – la ora 12:00;
  • Uniunea Democrată Maghiară din România – la ora 13:00;
  • Grupul parlamentar al minorităților naționale – la ora 14:00;
  • Partidul S.O.S. România – la ora 15:00;
  • Partidul Oamenilor Tineri – la ora 16:00.

Presedintelui Romaniei, Nicusor Dan, soseste la consultarile cu membrii delegatiei Partidului National Liberal (PNL), in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru, la Palatul Cotroceni din Bucuresti, joi, 19 iunie 2025. in imagine, de la stanga la dreapta: Emil Boc, Dan Motreanu, Catalin Predoiu, Ilie Bolojan, Adrian Vestea si Ciprian Ciucu .ALEXANDRA PANDREA/GMN/ MEDIAFAX FOTO

Consultările au loc în contextul în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în data de 5 mai 2026, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, sustine o declaratie de presa la finalul consultarilor cu partidele si formatiunile politice parlamentare, la Palatul Cotroceni, miercuri, 22 aprilie 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

„(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor”.

Galerie foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Băsescu a comentat informația Gândul conform căreia Delia Velculescu ar putea fi numită premier de Nicușor Dan: „Poate găsește un bărbat țeapăn”
22:51
Băsescu a comentat informația Gândul conform căreia Delia Velculescu ar putea fi numită premier de Nicușor Dan: „Poate găsește un bărbat țeapăn”
FLASH NEWS Băsescu îl pulverizează pe Bolojan: „Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”
21:41
Băsescu îl pulverizează pe Bolojan: „Și ei sunt la fel de șobolani, chiar dacă acționează un întrerupător”
PORTRET Cine este Delia Velculescu, posibila propunere de premier tehnocrat a lui Nicușor Dan. Vine de la FMI și are o imagine controversată pentru rolul jucat în criza Greciei. Presa elenă a botezat-o „Draculescu”
21:07
Cine este Delia Velculescu, posibila propunere de premier tehnocrat a lui Nicușor Dan. Vine de la FMI și are o imagine controversată pentru rolul jucat în criza Greciei. Presa elenă a botezat-o „Draculescu”
EXCLUSIV Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
18:45
Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
FLASH NEWS AUR a anunțat componența delegației care va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, în vederea formării noului guvern
17:48
AUR a anunțat componența delegației care va merge la consultările de la Palatul Cotroceni, în vederea formării noului guvern
CONTROVERSĂ Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
17:47
Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
NYT: Israelul ar fi investit milioane de euro pentru a-și crește influența la Eurovision. Acuzații de lobby diplomatic și campanii masive de vot
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
În urmă cu 116 ani, Pământul trecea la o distanţă foarte mică pe lângă cometa lui Halley

Cele mai noi

Trimite acest link pe