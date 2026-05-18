Momentul T-Zero pentru un nou guvern. Nicușor Dan discută astăzi cu partidele parlamentare pentru desemnarea candidatului de premier. Cine merge la consultări și la ce ore

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Potrivit agendei oficiale a șefului statului, consultările vor avea loc după cum urmează:

Partidul Social Democrat – la ora 9:00;

Alianța pentru Unirea Românilor – la ora 10:00;

Partidul Național Liberal – la ora 11:00;

Uniunea Salvați România – la ora 12:00;

Uniunea Democrată Maghiară din România – la ora 13:00;

Grupul parlamentar al minorităților naționale – la ora 14:00;

Partidul S.O.S. România – la ora 15:00;

Partidul Oamenilor Tineri – la ora 16:00.

Consultările au loc în contextul în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în data de 5 mai 2026, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea sprijinului pentru premierul liberal.

Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

„(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor”.

Galerie foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: