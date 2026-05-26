Salariile au început să scadă în Marea Britanie, SUA și Franța. Țările bogate, afectate de inflație și lipsa locurilor de muncă

Criza din Strâmtoarea Ormuz a generat un val de creștere a prețurilor în raport cu salariile în țări precum Statele Unite, Marea Britanie și alte țări dezvoltate, transmite Financial Times, potrivit Mediafax.

Cetățenii din mai multe state europene din Vestul Europei, dar și de peste Ocean resimt consecințele majorării tarifelor la petrol, în contextul războiului din Iran.

Prețurile ar continua să crească, chiar și după deschiderea Strâmtorii Ormuz

Inflația din SUA a crescut la 3,8% în aprilie, în timp ce veniturile ai scăzut cu 3,6% pe parcursul anului. Pentru prima dată în doi ani, prețurile au crescut mai rapid decât salariile în aceste zone ale lumii.

„Războiul zdruncină lanțurile de aprovizionare și va forța prețurile să crească și mai mult, chiar dacă strâmtoarea s-ar deschide mâine”, a declarat Diane Swonk, economist-șef la KPMG US.

Angajații din Marea Britanie se confruntă cu o presiune similară. Câștigurile medii au crescut cu doar 0,1% de la începutul anului până în martie și este de așteptat să scadă pe măsură ce inflația crește în lunile următoare, pe fondul unor angajări foarte slabe.

În zona euro, șocul energetic reprezintă un nou regres pentru lucrătorii care abia începuseră compeneseze pierderile suferite în uma șocului inflaționist din 2022.

Impactul asupra salariilor reale vine în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu s-au intensificat în ultimele zile.

Luni, principalii negociatori ai Iranului au călătorit la Doha, în timp ce mediatorii au insistat să stabilească detaliile finale ale unui acord de pace care ar implica redeschiderea treptată a strâmtorii.

Claus Vistesen, de la firma de consultanță Pantheon Macroeconomics, a declarat că se așteaptă ca creșterea salariilor reale să fie aproape de zero în întreaga zonă euro în 2026. El a spus că aceasta ar putea fi deja „profund negativă” în țări precum Franța, care nu au spațiu fiscal pentru a proteja consumatorii.

Îngrijorări din ce în ce mai mari

Michael Feroli, economist-șef american la JPMorgan, spune că scăderea salariilor este „în totalitate legată de conflictul din Orientul Mijlociu”. Dacă Strâmtoarea Ormuz se redeschide și prețurile la energie scad, „mă aștept ca salariile reale să înceapă să crească din nou”, afirmă acesta.

Însă Swonk a spus că inflația ridicată „va reduce marjele de profit și va afecta angajările”, adăugând: „În acest fel, episoadele persistente de inflație devin o problemă a pieței muncii”.

Probleme și în Marea Britanie

În Regatul Unit, lucrătorii și-au pierdut deja puterea de negociere la începutul conflictului, șomajul crescând și locurile de muncă vacante la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani.

Sprijinul pentru finanțele familiilor anunțat de guvernul britanic săptămâna trecută – sub forma reducerilor de TVA pentru excursiile de vară și mesele în oraș și a unei creșteri amânate a accizei la combustibil – „nu a fost complet nesemnificativ”, dar nu ar împiedica țara să se confrunte cu a patra perioadă de scădere a salariilor reale din 2008, a declarat James Smith, economist-șef la think-tank-ul Resolution Foundation.

În zona euro, remunerația pe angajat a crescut cu aproape 2% în 2025, în timp ce șomajul s-a situat aproape de minimele record.

Însă o măsură a salariilor negociate, urmărită de BCE , sugerează că sindicatele se luptă să obțină condiții atât de generoase în acest an, în timp ce lucrătorii devin tot mai îngrijorați de siguranța locului de muncă.

Franța, în dificultate. Lovitură puternică, redresare lentă

Vistesen, de la Pantheon Economics, a declarat că Franța se confruntă cu o perspectivă deosebit de dificilă.

„Franța nu reduce taxele pentru că nu și le permite… Consumatorii francezi chiar o iau la rost”, a spus el.

El a făcut o comparație între situația lor și cea a consumatorilor din Germania, unde lucrătorii se află într-o poziție slabă pentru a negocia salarii mai mari, dar vor fi parțial protejați de cele mai imediate creșteri de prețuri prin reducerea accizelor la combustibil.

FOTO: Envato

Recomandarea autorului: