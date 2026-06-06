Bernadette Chirac a încetat din viață

Bernadette Chirac, văduva preşedintelui Chirac, a decedat la vârsta de 93 de ani, a anunţat fiica sa pentru AFP. Fosta primă doamnă era una dintre ultimele persoane apropiate fostului preşedinte, de la intrarea acestuia în politică.

Bernadette Chirac ar putea fi înmormântată într-o ceremonie restrânsă, aşa cum s-a întâmplat în cazul lui Claude Pompidou în 2007.

Deși părea distantă și elitistă, Bernadette era o persoană caldă, care a jucat un rol cheie în viața personală și cariera fostului președinte și primar al Parisului, Jacques Chirac, care a încetat din viață în 2019.

Centrul de echilibru din viața fostului președinte francez

A avut îndrăzneața timidității, notează Le Figaro într-un material portret dedicat acesteia. Ironizată adesea pentru tradiționalismul său, Bernadette a fost mulți ani „punctul fix” al lui Jacques Chirac, oferindu-i sfaturi și susținere, mai observă publicația.

După o copilărie petrecută în cercurile înalte ale burgheziei pariziene, cu un tată militar şi o mamă casnică „foarte strictă”, tânăra, care a studiat alături de viitoarea actriţă Sylvie Joly, a fost admisă la Sciences Po în 1950. Aici studiază alături de viitorul soţ. L-a cunoscut la biblioteca şcolii în 1951. Jacques Chirac este cel care o abordează pe tânăra care purta atunci numele livresc de Chodron de Courcelles. Îi cere să se alăture unui grup de lucru format din studenţi.

„Era un tip înalt, sigur pe el”, povesteşte ea ani mai târziu în paginile revistei Paris Match, potrivit News.ro. „De o timiditate bolnăvicioasă”, tânăra acceptă totuşi să-şi împartă notiţele cu el înainte de a începe o relaţie amoroasă.

Chirac a vrut să ia în căsătorie o americancă

Totuși, Chirac era pe punctul de a se căsători cu o americancă. O cunoscuse la o universitate de vară la Harvard, câteva luni mai târziu. Însă, sub presiunea părinţilor săi, a revenit la Paris şi s-a căsătorit cu Bernadette în 1956.

Este începutul unei lungi și echilibrate relaţii. Foarte repede, cea care se defineşte drept „o catolică foarte practicantă” se pune în slujba ambiţiei soţului său. Pentru a-l ajuta să se pregătească pentru examenul de admitere la ENA, ia cursuri de dactilografie, și întocmește rapid fişe pentru soţul ei.

O relația lungă și armonioasă

„Nu a fost o căsătorie din dragoste, ci una din ambiţie”, mărturisea Bernadette după mulţi ani. Rămânând mult timp în umbra soţului său, ea a plusat în politică odată cu numirea acestuia în funcţia de prim-ministru între 1974 şi 1976. Apoi cu alegerea sa în funcţia de primar al Parisului în 1977.

În culise, Bernadette Chirac lucrează mereu pentru soţul ei: premiere de operă la care primarul Parisului este aşteptat, dar pe care le detestă, Recepţii pentru aliaţii politici care se simt neglijaţi.

În slujba soţului său, a încercat totuşi să ia distanţă, reluându-și studiile pentru a descoperi arheologia. Dar, împărţită între dorinţa de a servi ambiţia politică a soţului său şi dorinţa sa contrară de emancipare, renunţă în final.

Catherine Deneuve i-a dat viață pe micul ecran

În 2023, viaţa fostei prime doamne a fost ecranizată în filmul „Bernadette”, în care rolul ei este interpretat de diva franceză Catherine Deneuve. Singura reacţie oficială din partea celor apropiaţi a venit din partea fiicei sale, Claude, care consideră sec că filmul „nu este amuzant”.

După moartea soţului ei, Bernadette Chirac, prea slăbită pentru a participa la înmormântarea acestuia la biserica Saint-Sulpice, a asistat la o ceremonie mai restrânsă la Saint-Louis des Invalides, sprijinită de nepotul său Martin.

De atunci, fosta Primă doamnă a adoptat un stil de viaţă foarte discret. Fiind în scaun cu rotile, este îngrijită de fiica sa. Ultima sa apariţie oficială a avut loc în 2017, cu ocazia funeraliilor Simonei Veil.

AUTORUL RECOMANDĂ