Valentin Stan: Niciodată nu s-a întâmplat ca Franța să își activeze dreptul de veto pentru o rezoluție ONU până acum

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat cum Franța nu și-a activat niciodată dreptul de veto până acum.
Niciodată în istoria planetei nu s-a întâmplat ca Franța să-și activeze veto-ul pe proiectul de rezoluție. A făcut asta sub Macron. Ca să înțelegi mai bine magnitudinea acestui lucru. În anul 2002, americanii au introdus, au încercat să introducă un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate pentru a obține o rezoluție de articol 42. Pentru a interveni în Irak împotriva Saddam Hussein. Exact la vremea aia Franța nu era de acord cu asta, nici Germania. Franța sub Jacques Chirac, l-a trimis pe ministrul de Externe la vremea aia Dominique de Villepin. Unde? Într-un turneu în Africa. Pentru că erau multe țări africane printre membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate în zona de influență franceză. Și unde Villepin a ținut practic cu ăștia muncă de lămurire. Să-i convingă să nu se atașeze proiectului american și în Consiliul de Securitate fără ca Franța să-și exercite dreptul de veto. Atenție… Pentru că a reușit să creeze o situație în Consiliul de Securitate printre țările dependente de Franța din Africa. Din zona franceză. Care ar fi fost împotrivă și nu ar fi avut nouă voturi concurente rezoluția ca să treacă. Asta a produs un scandal imens între cele două maluri ale Atlanticului.