Valentin Stan: Niciodată nu s-a întâmplat ca Franța să își activeze dreptul de veto pentru o rezoluție ONU până acum

prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat cum Franța nu și-a activat niciodată dreptul de veto până acum.

Valentin Stan: Niciodată în istoria planetei nu s-a întâmplat ca Franța să-și activeze veto-ul pe proiectul de rezoluție. A făcut asta sub Macron. Ca să înțelegi mai bine magnitudinea acestui lucru.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a explicat cum Franța nu și-a activat niciodată dreptul de veto până acum. Acesta explică că acest lucru s-a întâmplat abia acum sub mandatul lui Macron. Jurnalistul l-a dat ca exemplu pe Jacques Chirac, fostul președinte al Franței. Istoricul explică cum a acționat Franța în 2002 când nu a fost de acord cu un proiect de rezoluție al SUA.

Niciodată în istoria planetei nu s-a întâmplat ca Franța să-și activeze veto-ul pe proiectul de rezoluție. A făcut asta sub Macron. Ca să înțelegi mai bine magnitudinea acestui lucru. În anul 2002, americanii au introdus, au încercat să introducă un proiect de rezoluție în  Consiliul de Securitate pentru a obține o rezoluție de articol 42. Pentru a interveni în Irak împotriva Saddam Hussein. Exact la vremea aia Franța nu era de acord cu asta, nici Germania. Franța sub Jacques Chirac, l-a trimis pe ministrul de Externe la vremea aia Dominique de Villepin. Unde? Într-un turneu în Africa. Pentru că erau multe țări africane printre membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate în zona de influență franceză. Și unde Villepin a ținut practic cu ăștia muncă de lămurire. Să-i convingă să nu se atașeze proiectului american și în Consiliul de Securitate fără ca Franța să-și exercite dreptul de veto. Atenție… Pentru că a reușit să creeze o situație în Consiliul de Securitate printre țările dependente de Franța din Africa. Din zona franceză. Care ar fi fost împotrivă și nu ar fi avut nouă voturi concurente rezoluția ca să treacă. Asta a produs un scandal imens între cele două maluri ale Atlanticului.

Citește și

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția din România, inclusiv să renunțe la Bolojan”
23:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția din România, inclusiv să renunțe la Bolojan”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „M-aș teme de 2 tipi de pe planetă – de Trump pentru că e nebun și de Nicușor din cauza încăpățânării”
22:30
Ion Cristoiu: „M-aș teme de 2 tipi de pe planetă – de Trump pentru că e nebun și de Nicușor din cauza încăpățânării”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Vance este o sinteză fericită între foștii președinți și Trump. Este mult mai convingător”
22:01
Ion Cristoiu: „Vance este o sinteză fericită între foștii președinți și Trump. Este mult mai convingător”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 aprilie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 10 aprilie, de la ora 20.00
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
10:30
Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”
09:30
Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Digi24
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de superioritate”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul? O analiză a specialiștilor moderni asupra profilului psihologic al „vânzătorului de Hristos”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
„Marina Militară va sparge blocada”. Rusia a trimis o navă de război pentru a însoți petrolierele în apele britanice
Cancan.ro
Ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu. Adevărata boală de care suferea, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce să nu salvăm niciodată pe telefon? Foarte mulți oameni fac aceste greșeli!
VIDEO EXCLUSIV Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”
05:30
Vinerea Mare, ziua în care Iisus Hristos a fost judecat, condamnat și răstignit pe cruce. Preot: „Rememorăm această dramă”
CONTROVERSĂ Dictatura Facebook amenință libertatea presei. În timp ce pagina Gândul cu 1 milion de urmăritori a fost suspendată fără nicio explicație, în Franța, sute de jurnaliști francezi se revoltă împotriva Meta: „parazitism economic și practici neloiale”
05:00
Dictatura Facebook amenință libertatea presei. În timp ce pagina Gândul cu 1 milion de urmăritori a fost suspendată fără nicio explicație, în Franța, sute de jurnaliști francezi se revoltă împotriva Meta: „parazitism economic și practici neloiale”
EXCLUSIV Dani Mocanu și fratele său, vizați de un atac în timpul transferului la penitenciar. Este vorba despre o răfuială în familie
05:00
Dani Mocanu și fratele său, vizați de un atac în timpul transferului la penitenciar. Este vorba despre o răfuială în familie
EXTERNE Marco Rubio i-a mulțumit Oanei Țoiu pentru ajutorul României în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Vezi mesajul integral
23:48
Marco Rubio i-a mulțumit Oanei Țoiu pentru ajutorul României în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu. Vezi mesajul integral
FLASH NEWS Care este mesajul șefului NATO după ce Donald Trump i-a spus că vrea să iasă din Alianță
23:23
Care este mesajul șefului NATO după ce Donald Trump i-a spus că vrea să iasă din Alianță
INFRASTRUCTURĂ Satul din România care a renăscut din dorul de acasă. Cum au schimbat diaspora și turiștii străini fața unui loc uitat de lume
22:39
Satul din România care a renăscut din dorul de acasă. Cum au schimbat diaspora și turiștii străini fața unui loc uitat de lume

