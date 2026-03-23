Lionel Jospin, fostul prim-ministru al Franței, din timpul președintelui Jacques Chirac, a murit la 88 de ani

Fostul prim-ministru al Franței, Lionel Jospin, lider al Partidului Socialist, a murit, la vârsta de 88 de ani, relatează BFMTV. Acesta anunțase în ianuarie că a suferit „o operație gravă”, fără a oferi detalii. În ultimii ani, politicianul a apărut foarte rar în public.

Decesul a fost confirmat pentru AFP de către familia fostului premier.

Lionel Jospin a fost şef al guvernului în timpul preşedintelui de centru-dreapta Jacques Chirac, între 1997 şi 2002, în timpul „coabitării”, un termen folosit în Franţa atunci când preşedintele şi prim-ministrul provin din tabere opuse.

Fostul premier a fost în vizită oficială în România în 2001, în timpul guvernării Năstase, exprimându-şi sprijinul pentru aderarea Bucureştiului la UE şi NATO.

Șef al guvernului între 1997 și 2002, prim-secretar al Partidului Socialist între 1981 și 1988, apoi între 1995 și 1997, Lionel Jospin a candidat fără succes la alegerile prezidențiale din 1995 și 2002.

