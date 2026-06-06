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Bolojan a fost în vizită la Mintia: „Alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată până în luna august”

Olga Borșcevschi
Bolojan a fost în vizită la Mintia:
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Prim-ministrul demis Ilie Bolojan, care este și ministrul interimar al Energiei, a vizitat astăzi proiectul centralei pe gaze de la Mintia, obiectiv strategic de importanță națională în domeniul energiei. Bolojan subliniază că alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată în luna august și evidențiază necesitatea ca toate instituţiile implicate să colaboreze pentru ca testele şi etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare.

Bolojan a vizitat șantierul centralei pe gaze de la Mintia, realizată 83%

„Astăzi am fost la Mintia, unde se construiește una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani. Pe locul fostei termocentrale pe cărbune prinde contur o nouă centrală pe gaz de 1.700 MW, realizată printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro. La finalizare, va fi cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

El a anunțat că proiectul se află într-un stadiu avansat de execuție.

„Proiectul este realizat în proporție de peste 83% și are un rol strategic pentru securitatea energetică a României. Realizat printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro. La finalizare, va fi cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament”, a mai spus premierul demis.

În cadrul vizitei, Bolojan a discutat cu reprezentanții investitorului, precum și cu cei ai Transgaz și Transelectrica, despre calendarul de finalizare a lucrărilor. În plus, șeful Guvernului a subliniat că în perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre centrală și stația electrică.

„De asemenea, alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată până în luna august. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare”, se mai arată în mesajul publicat pe Facebook de Bolojan.

Foto: Facebook / Ilie Bolojan

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