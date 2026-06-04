Prima pagină » Știri politice » Bolojan, primele declarații după desemnarea lui Tomac: Avem rezerve. Vom avea o discuție luni

Bolojan, primele declarații după desemnarea lui Tomac: Avem rezerve. Vom avea o discuție luni

Gilda Popa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Premierul demis, Ilie Bolojan, a detaliat, joi seara, motivele care îl determină să „aibă rezerve” legat de nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan pentru noul premier: Euge Tomac. El a anunțat că luni va avea loc o primă discuție a reprezentanților PNL cu potențialul său succesor la Palatul Victoria.

„Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a declarat  joi seară, la Euronews, Ilie Bolojan, premier interimar și liderul PNL.

PNL va discuta luni cu premierul desemnat

El a anunțat că „foarte probabil luni” va purta o discuție cu candidatul la funcția de prim-ministru la puțin timp după ce președintele l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru a forma noul Guvern.

„Foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze Guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legat de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a invocat că e nevoie ca noul șef de la Palatul Victoria să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, „pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni?”.

„Atunci când Guvernul va fi pus în situația – și nu o va putea evita – să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri”, a adăugat liberalul. El a reiterat mesajul transmis anterior de liberali într-un comunicat, și anume că „drumul PNL nu mai este alături de PSD”.

Tomac are la dispoziție 10 zile să formeze noul Guvern

Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile ca să formeze Guvernul. Practic sâmbătă, 13 iunie, este ultima zi în care premierul desemnat poate depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Lista miniștrilor și programul de guvernare se înregistrează la Parlament iar Birourile Permenante comune stabilesc data ședinței pentru învestire, care va avea loc în termen de maxim 15 zile de la această înregistrare. Totodată, stabilesc audierile miniștrilor propuși, în comisiile comune de specialitate.

Liderii politici erau, joi dimineaţă, sceptici că se va ajunge la o majoritate în Parlament, dar şi că, dacă va trece de Parlament la vot, acest guvern va rezista în funcţie mai mult de câteva luni.

România nu are Guvern cu puteri depline din data de 5 mai, de când cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după ce social-democrații au decis să îi retragă sprijinul.

PNL a anunțat că nu va face parte dintr-un guvern în care e prezent PSD

Nicușor Dan a justificat joi seară desemnarea lui Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, pentru funcția de premier, pe care l-a descris ca „o persoană independentă de partidele din Parlament, dar  care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme”.

Într-un comunicat transmis după nominalizarea făcută de Nicușor Dan în această seară, PNL a anunțat că „va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”. „PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, au precizat liberalii.

ATORUL RECOMANDĂ  ȘI:

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Câte zile are Tomac la dispoziție să formeze un guvern

Cine ar compune viitorul Guvernul „tehnic” Tomac. Surprizele de la Educație și Sănătate

Kelemen Hunor: „Vorbim cu Tomac probabil săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, poate weekend-ul celălalt, nu ne grăbim”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul desemnat Eugen Tomac publică imagini cu Nicușor Dan, de la desemnare. Care este mesajul lui
22:16
Premierul desemnat Eugen Tomac publică imagini cu Nicușor Dan, de la desemnare. Care este mesajul lui
REACȚIE Reacția lui Petrișor Peiu după desemnarea lui Eugen Tomac: „Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație”
20:53
Reacția lui Petrișor Peiu după desemnarea lui Eugen Tomac: „Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație”
POLITICĂ Kelemen Hunor spune că va vorbi cu premierul desemnat Eugen Tomac săptămâna viitoare: „Nu ne grăbim”
20:38
Kelemen Hunor spune că va vorbi cu premierul desemnat Eugen Tomac săptămâna viitoare: „Nu ne grăbim”
POLITICĂ Nicușor Dan: „L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru că partidele nu se înțeleg între ele”
20:18
Nicușor Dan: „L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru că partidele nu se înțeleg între ele”
REACȚIE Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac. Ce spune numărul 2 din PSD
19:52
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl girează pe Eugen Tomac. Ce spune numărul 2 din PSD
REACȚIE Reacția PNL după desemnarea lui Eugen Tomac: „PNL ia act de decizia președintelui României”. Ce condiție a impus pentru susținerea noului guvern
19:31
Reacția PNL după desemnarea lui Eugen Tomac: „PNL ia act de decizia președintelui României”. Ce condiție a impus pentru susținerea noului guvern
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
Cancan.ro
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Adevarul
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Mediafax
Metoda olandeză cu care poți scăpa de stres fără să faci nimic
Click
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Cancan.ro
Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Descopera.ro
Pasul decisiv pentru aviația supersonică: NASA X-59 se pregătește să depășească viteza sunetului
ACTUALITATE Dan Dungaciu comentează formarea noului Guvern: „Nu înțeleg de ce mai organizăm alegeri parlamentare dacă președintele își alege un premier din popor și-și face propriul guvern”
23:00
Dan Dungaciu comentează formarea noului Guvern: „Nu înțeleg de ce mai organizăm alegeri parlamentare dacă președintele își alege un premier din popor și-și face propriul guvern”
ULTIMA ORĂ Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean
22:51
Zelenski i-a cerut lui Putin o întâlnire față în față într-o scrisoare deschisă. Ce mesaj a transmis președintele ucrainean
VIDEO Potop în București. Străzi inundate, copaci doborâți, mașini avariate
22:35
Potop în București. Străzi inundate, copaci doborâți, mașini avariate
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu înțeleg cine o să voteze guvernul Tomac, Guvernul Prezidențial și care o să fie explicația politicienilor în fața alegătorilor săi”
22:30
Dan Dungaciu: „Nu înțeleg cine o să voteze guvernul Tomac, Guvernul Prezidențial și care o să fie explicația politicienilor în fața alegătorilor săi”
FLASH NEWS Emisarul lui Putin anunță că proiectul tunelului subacvatic care leagă Rusia de Alaska continuă. Vineri se va semna un acord pentru a avansa lucrările
22:08
Emisarul lui Putin anunță că proiectul tunelului subacvatic care leagă Rusia de Alaska continuă. Vineri se va semna un acord pentru a avansa lucrările
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu critică desemnarea lui Eugent Tomac de către Nicușor Dan. Ce spune numărul 2 din AUR
22:00
Dan Dungaciu critică desemnarea lui Eugent Tomac de către Nicușor Dan. Ce spune numărul 2 din AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe