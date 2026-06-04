Bolojan, primele declarații după desemnarea lui Tomac: Avem rezerve. Vom avea o discuție luni

Premierul demis, Ilie Bolojan, a detaliat, joi seara, motivele care îl determină să „aibă rezerve” legat de nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan pentru noul premier: Euge Tomac. El a anunțat că luni va avea loc o primă discuție a reprezentanților PNL cu potențialul său succesor la Palatul Victoria.

„Avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a declarat joi seară, la Euronews, Ilie Bolojan, premier interimar și liderul PNL.

PNL va discuta luni cu premierul desemnat

El a anunțat că „foarte probabil luni” va purta o discuție cu candidatul la funcția de prim-ministru la puțin timp după ce președintele l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru a forma noul Guvern.

„Foarte probabil luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze Guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie. Dacă ar fi să fac câteva considerații legat de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar a invocat că e nevoie ca noul șef de la Palatul Victoria să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, „pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară, or ce se va întâmpla, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni?”.

„Atunci când Guvernul va fi pus în situația – și nu o va putea evita – să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-i susține aceste măsuri”, a adăugat liberalul. El a reiterat mesajul transmis anterior de liberali într-un comunicat, și anume că „drumul PNL nu mai este alături de PSD”.

Tomac are la dispoziție 10 zile să formeze noul Guvern

Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile ca să formeze Guvernul. Practic sâmbătă, 13 iunie, este ultima zi în care premierul desemnat poate depune în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

Lista miniștrilor și programul de guvernare se înregistrează la Parlament iar Birourile Permenante comune stabilesc data ședinței pentru învestire, care va avea loc în termen de maxim 15 zile de la această înregistrare. Totodată, stabilesc audierile miniștrilor propuși, în comisiile comune de specialitate.

Liderii politici erau, joi dimineaţă, sceptici că se va ajunge la o majoritate în Parlament, dar şi că, dacă va trece de Parlament la vot, acest guvern va rezista în funcţie mai mult de câteva luni.

România nu are Guvern cu puteri depline din data de 5 mai, de când cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după ce social-democrații au decis să îi retragă sprijinul.

PNL a anunțat că nu va face parte dintr-un guvern în care e prezent PSD

Nicușor Dan a justificat joi seară desemnarea lui Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, pentru funcția de premier, pe care l-a descris ca „o persoană independentă de partidele din Parlament, dar care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme”.

Într-un comunicat transmis după nominalizarea făcută de Nicușor Dan în această seară, PNL a anunțat că „va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”. „PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, au precizat liberalii.

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