„Bolojan e pe fapte, domn primar!”, îi spune polițistul Dorel edilului Vasile, într-o scenă din serialul PRO TV, Las Fierbinți. „Unde lucrurile nu mergeau bine, în spate era cineva susținut de PSD”, este citat Ilie Bolojan, într-o postare de Facebook semnată și promovată de Stirile PROTV, pagina oficială a știrilor prezentate de Andreea Esca. Sunt doar câteva exemple în care postul de televiziune împreună cu vedetele au făcut propagandă premierului demis. E o campanie plătită sau pro bono? Nu există un răspuns oficial la această întrebare sau un contract public. Însă e cert faptul că două din vedetele PRO TV au beneficiat de contracte pe banii Primăriei Oradea.

În perioada 9 – 11 octombrie 2026, Oradea a sărbătorit „Ziua Orașului” prin festivalul FESTIFALL. Pentru buna desfășurare a festivalului au fost puse la dispoziția organizatorilor nu mai puțin de 2,47 milioane de lei din bani publici.

Conducerea Primăriei Oradea a alocat, în plin „an al austerității” 2,13 milioane de lei, bani din bugetul local.

La această sumă s-au adăugat sponsorizările de 346.000 de lei atrase de echipa Visit Oradea.

atrase de echipa Visit Oradea. Visit Oradea a primit, în acest an, peste 15 milioane de lei din partea Consiliului Local.

Festifall este organizat de reprezentanții Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), denumirea juridică atribuită Visit Oradea, entitate care este finanțată, în principal, din bugetul local al municipiului.

De la știri și „butoane”, la platane. Un show cât un jurnal de seară

Pentru o oră și jumătate pe scenă, momentul cu Andreea Esca și blogger-ul Otravă a fost răsplătit cu aproximativ 6.000 de euro.

Pe scena festivalului FESTIFALL au mai urcat și alte vedete PRO TV: Horia Brenciu, Andra și Smiley, alături de mai mulți artiști, precum Alexandra Căpitănescu, Bosquito, Mira și, nu în ultimul rând, celebrul muzician israelian Asaf Avidan, care, în urmă cu o lună, a primit cetățenia română.

Gândul a solicitat primarului Florin Birta informații despre sumele cu care au fost remunerați artiștii – dar și Andreea Esca de la Pro TV, cea care a urcat pe scenă în seara zilei de 10 octombrie.

Andreea Esca și-a făcut apariția pe scena din Piața Ferdinand alături de influencerul Otravă (Cristian Șimonca).

Conform programului oficial anunțat de Visit Oradea , intervalul alocat pentru „Andreea Esca & Otravă” a fost de la 20:00 la 21:30, respectiv un show de 90 de minute.

„Andreea Esca & Otravă”, remunerați cu 31.578 lei + TVA

În urma solicitării Gândul, primarul Florin Birta a redirecționat întrebările către APTOR (Visit Oradea). Potrivit informațiilor furnizate în exclusivitate, APTOR nu a încheiat un contract cu trustul Pro TV, artiștii – inclusiv Andreea Esca – fiind „contactați în mod individual”.

Astfel, pentru Horia Brenciu, Mira – au legături puternice cu postul PRO TV, atât prin colaborări trecute și prezente, cât și prin apariții comune recente – și „Andreea Esca & Otravă” s-au plătit următoarele sume comunicate de APTOR.

RAUMUSIC SRL – Horia Brenciu și orchestra – 14.900 euro + TVA, echivalent lei;

– 14.900 euro + TVA, echivalent lei; FORWARD MUSIC AGENCY SRL – Mira – 10.446 euro + TVA, echivalent lei;

– 10.446 euro + TVA, echivalent lei; OTRAVĂ MEDIA SRL – Otravă – 31.578 lei + TVA.

Banii pentru „Andreea Esca & Otravă” au reprezentat „prestări servicii de publicitate și promovare a destinației Oradea printr-un pachet editorial de promovare”. În „pachet” au fost inclus, „printre alte servicii de promovare”, „un DJ set împreună cu Andreea Esca”.

Onorariul Andreei Esca, pentru această prestație, rămâne – totuși – un mister, pentru să suma dezvăluită de APTOR este una „la pachet”, alături de influencerul Otravă.

„ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ŞI REGIUNE nu a incheiat nici un fel de contract sau colaborare cu Trustul PROTV pentru prestatia artiștilor menționați în solicitarea dvs. Artiștii au fost contractați pentru evenimentul FESTIFALL, ce a avut loc în municipiul Oradea perioada 09 -11 octombrie 2026, în mod individual de către APTOR prin agenții artistice, iar onorariile sunt:

– RAUMUSIC SRL – artist Horia Brenciu și orchestra – 14.900 euro + tva, echivalent lei

– FORWARD MUSIC AGENCY SRL – artist Mira – 10.446 euro + tva, echivalent lei

– OTRAVĂ MEDIA SRL – artist Otravă – 31.578 lei + TVA, reprezentând prestări servicii de publicitate și promovare a destinației Oradea printr-un pachet editorial de promovare, ce a inclus printre alte servicii de promovare un DJ set împreună cu Andreea Esca în cadrul Oradea FestiFall 2026, prestația fiind inclusă în valoarea Contractului fără a fi o remunerație distinctă”, au transmis reprezentanții APTOR.

Cum a beneficiat Bolojan de un interviu cu Andreea Esca și de o amplă expunere în site-ul știrilor PRO TV, dar și pe paginile de Facebook

În data de 21 aprilie 2026, premierul Ilie Bolojan s-a aflat față în față cu Andreea Esca, prezentatoarea știrilor de la Pro TV.

Ilie Bolojan și-a prezentat „soluțiile” pentru România, răspunzând întrebărilor Andreei Esca. Mai mult, interviul și alte știri despre premier au fost promovate intens pe site-ul Pro TV și pe Facebook.

În mai puțin de 8 ore, marți seară, Știrile PRO TV au publicat și promovat intens pe Facebook nu mai puțin de 10 materiale despre premierul Ilie Bolojan cu citate din spusele acestuia: „Interesul României este să nu piardă bani”; „Unde lucrurile nu mergeau bine, era mereu cineva susținut de PSD”, „Măsurile de disciplină au deranjat” etc.

Interviul cu Ilie Bolojan a fost promovat de Andreea Esca și pe propria pagină de Facebook.

Ilie Bolojan, prezent la FESTIFALL, alături de Oana Gheorghiu și Mihai Jurca, șeful său de cabinet, fost președinte APTOR

Bineînțeles, premierul demis Bolojan nu putea să lipsească de la un asemenea eveniment.

Ilie Bolojan i-a făcut apariția la FESTIFALL în seara zilei de duminică, 11 octombrie. A fost însoțit de partenera sa, Ioana Fâșie, de vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și de șeful Cancelariei sale, Mihai Jurca.

Acesta a condus APTOR timp de 5 ani, în calitate de director executiv. A fost și city manager al orașului Oradea, înainte de a fi numit, de Ilie Bolojan, șeful Cancelariei.

În 2024, în an electoral, 15.000 euro pentru influencerii care au promovat Oradea, „fieful” lui Ilie Bolojan

Influencerii au fost la mare preț în Oradea, chiar în anul electoral 2024. Municipalitatea a dat 15 mii de euro unor influenceri, pentru câteva clipuri pe TikTok, Instagram și Facebook.

Unul dintre acești creatori de conținut, Cristian Șimonca, omul din spatele Blogului lu’ Otravă, a încheiat un contract pe 8 luni în valoare de 3.750 de euro.

Una din postările pe care influencerul le-a făcut în perioada contractuală vorbește despre cea mai frumoasă casă din Oradea.

De altfel, influencerul Cristian Șimonca a mai „bifat” postări despre Oradea și în perioada în care Ilie Bolojan era primar.

Ane-Mary Josceanu a fost un alt influencer care a obținut 2.000 de euro + TVA pe doar o lună de contract. Aceasta realizat o serie de postări pe Instagram despre Oradea.

Alți doi creatori de conținut, „Aici a stat” (Ana Rubeli) și „Aer de vacanță” au obținut la rândul lor sumele de 1.000 de euro, respectiv 2.000 de euro pentru postări de promovare ale orașului. (toate informațiile și cifrele exacte AICI)

Serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV, tribună propagandistică pentru Ilie Bolojan. Și Radu Miruță a fost lăudat corespunzător

Scenariștii din echipa serialului „Las Fierbinți” nu au ratat ocazia de a introduce anumite personaje politice de la vârful puterii. Cap de listă este premierul Ilie Bolojan.

Totuși, nu a fost uitat nici ministrul Economiei (la vremea respectivă), Radu Miruță.

De altfel, „Las Fierbinți” a ajuns chiar în vizorul CNA, după propaganda făcută lui Radu Miruță. Gândul a prezentat momentele-cheie în care imaginea lui Ilie Bolojan și a useristului Radu Miruță a fost cosmetizată corespunzător în serialul difuzat de Pro TV.

Momentul 1. Înainte era „pe vorbe”, cu Ilie Bolojan e „pe fapte”: „Altfel ne dă afară, dom` primar!”

Ilie Bolojan este prezentat de „Polițistul Robi” din „Las Fierbinți” ca fiind un „om al faptelor”, unul care dorește ca „instituțiile statului să slujească cetățeanul”.

Primarul din Las Fierbinți: Băi Robi, ce-i cu tine, mă? Ce e, mă, cu slujitul ăsta, zi-mi și mie să-nțeleg!

Băi Robi, ce-i cu tine, mă? Ce e, mă, cu slujitul ăsta, zi-mi și mie să-nțeleg! Robi polițistul: Păi e de la domnul prim-ministru, dom` primar, am văzut la televizor, la conferința de presă, când a anunțat pachetul de măsuri. E ordin de sus.

Păi e de la domnul prim-ministru, dom` primar, am văzut la televizor, la conferința de presă, când a anunțat pachetul de măsuri. E ordin de sus. Primarul din Las Fierbinți: Ce ordin, mă?

Ce ordin, mă? Robi polițistul: Haideți, dom` primar, că a zis clar. Instituțiile să slujească cetățeanul, dar pe fapte, nu pe vorbe, cum a fost până acuma. Eu sunt instituția poliției, dom` primar. A zis „ori să vă tăiați singuri din salariu”, adică este la alegere. Ce, eu sunt prost? Îmi măresc slujirea! Altfel ne dă afară, dom` primar!

Haideți, dom` primar, că a zis clar. Instituțiile să slujească cetățeanul, dar pe fapte, nu pe vorbe, cum a fost până acuma. Eu sunt instituția poliției, dom` primar. A zis „ori să vă tăiați singuri din salariu”, adică este la alegere. Ce, eu sunt prost? Îmi măresc slujirea! Altfel ne dă afară, dom` primar! Primarul din Las Fierbinți: Îți tai tu singur din salariu și ai demnitate! Așa o să te ramarce domnul prim-ministru, mă! Nu vrei să te remarce? Eu cred că vrei să te remarce!

Îți tai tu singur din salariu și ai demnitate! Așa o să te ramarce domnul prim-ministru, mă! Nu vrei să te remarce? Eu cred că vrei să te remarce! Robi polițistul: Eu aș cam vrea să mă remarce domnul Bolojan.

Eu aș cam vrea să mă remarce domnul Bolojan. Primarul din Las Fierbinți: Îți tai salariul pe un an, să vadă că ești bărbat! Să vadă că ai luat taurul de coarne!

Îți tai salariul pe un an, să vadă că ești bărbat! Să vadă că ai luat taurul de coarne! Robi polițistul: Da, dar pe un an?

Momentul 2. Tăieri de salariu, pe un an, pentru Bolojan!

Ulterior, se induce ideea că românii ar putea să-și taie salariul, pe un an, așa cum face Robi Polițistul, iar banii să fie trimiși la București, la Guvern, ca să vadă Ilie Bolojan ce sacrificiu sunt în stare să facă pentru țară.

Primarul din Las Fierbinți: Nu vrei să te remarce domnul prim-ministru? Să vadă ce sacrificiu ești tu în stare să faci, gândește puțin. Când o să vadă domnul Bolojan, te duci la București, la Guvern, și o să vadă salariul tău tăiat pe un an de zile, o să spună uite ce băiat extraordinar, uite cum se gândește la țara lui, lasă că-i dau eu un scuter! (…) După aia îți dă și un scuter galben, nici nu se discută! (…)

Nu vrei să te remarce domnul prim-ministru? Să vadă ce sacrificiu ești tu în stare să faci, gândește puțin. Când o să vadă domnul Bolojan, te duci la București, la Guvern, și o să vadă salariul tău tăiat pe un an de zile, o să spună uite ce băiat extraordinar, uite cum se gândește la țara lui, lasă că-i dau eu un scuter! (…) După aia îți dă și un scuter galben, nici nu se discută! (…) Primarul din Las Fierbinți: Te duci acasă, ca să-i dăm la Guvern, la domnul Stolojan, să-i vadă…

Te duci acasă, ca să-i dăm la Guvern, la domnul Stolojan, să-i vadă… Robi polițistul: Domnul Bolojan.

Domnul Bolojan. Primarul din Las Fierbinți: Lasă, Bolojan, Stolojan, tot cu „jean” e… Trimiți banii la București, să vadă domnul Bolojan, cum spui tu… Trimiți banii în avans, tăiere pe un an de zile și gata, se rezolvă! Nu te mai codi, mergi pe mâna mea, o să fii cel mai mare, peste Bolojan o să fii!

Lasă, Bolojan, Stolojan, tot cu „jean” e… Trimiți banii la București, să vadă domnul Bolojan, cum spui tu… Trimiți banii în avans, tăiere pe un an de zile și gata, se rezolvă! Nu te mai codi, mergi pe mâna mea, o să fii cel mai mare, peste Bolojan o să fii! Robi polițistul: Aveți dreptate, dom` primar!

Momentul 3. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon!”

În fața primarului din Las Fierbinți se prezintă 2 personaje. Inițial, se merge „la fentă”, unul dintre personaje spune că nu-i place de Bolojan, dar ridică mingea la fileu pentru al doilea personaj, cel care spune că-i place de premier, fiindcă e „bizon”.

Ceea ce s-ar traduce evident, prin faptul că premierul României este un om puternic. Mai mult, personajul care declarase că nu-i place de Bolojan revine și explică. I s-a tăiat pensia de handicap, pe care o obținuse pe pile, ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan „face ceea ce zice”.

Primarul din Las Fierbinți: De unde știi, mă, că așa i-a zis Bolojan?

De unde știi, mă, că așa i-a zis Bolojan? Personaj 1: Păi dacă așa mi-a zis el? Și mie nici măcar nu îmi place de Bolojan.

Păi dacă așa mi-a zis el? Și mie nici măcar nu îmi place de Bolojan. Personaj 2: Mie îmi place de el. Uite-așa, că e bizon. Și că zice ce face și eu cred că o și facă ce zice.

Mie îmi place de el. Uite-așa, că e bizon. Și că zice ce face și eu cred că o și facă ce zice. Personaj 1: Păi mie de-aia nu-mi convine de el, că face ceea ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap.

Păi mie de-aia nu-mi convine de el, că face ceea ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap. Primarul din Las Fierbinți: De când ești tu handicapat? (…)

De când ești tu handicapat? (…) Personaj 1: Dacă am pensia asta nu înseamnă că sunt și handicapat. Pensia mi-a dat-o un văr de-al lui nevastă-mea, care lucrează într-o comisie de-asta. A fost cadou. Și mie de-aia nu-mi mai convine de Bolojan. Și nici de Robi, care e unealta lui Bolojan. (…)

Momentul 4. „Păi dacă Bolojan le-a dat ordin să slujească cetățeanul…”

Un alt moment-cheie în care premierul Ilie Bolojan este lăudat în „Las Fierbinți” este acela în care se revine asupra ideii că premierul României a dat „ordin” ca toți funcționarii publici să îl „slujească” pe cetățean.

Primarul din Las Fierbinți: Dar ce legătură are cu Bolojan, că nu pricep?

Dar ce legătură are cu Bolojan, că nu pricep? Personaj 1: Păi dacă Bolojan le-a dat ordin să slujească… Păi da… Că cică de acum înainte toți funcționarii publici, inclusiv polițiști, trebuie să slujească cetățeanul, altfel îi dă afară, așa mi-a zis Robi.

Păi dacă Bolojan le-a dat ordin să slujească… Păi da… Că cică de acum înainte toți funcționarii publici, inclusiv polițiști, trebuie să slujească cetățeanul, altfel îi dă afară, așa mi-a zis Robi. Primarul din Las Fierbinți: Gata, mă, se luminează cazul… Deci el vine ca să vă slujească, ca să nu îl dea afară Bolojan!

Momentul 5. „Pe mine mă slujește că așa a zis Bolojan!”

Se revine asupra ideii că „ordinul” lui Bolojan – instituțiile statului să îl slujească pe cetățean – trebuie respectat de toată lumea, exact așa cum face Robi Polițistul din serialul „Las Fierbinți”.

Cum s-ar spune, „ordinul se execută, nu se discută”, iar dacă vine din partea premierul României nimeni nu se poate opune.

Personaj: Dom` primar, gata, te rog eu, zi-i lui Robi să mă lase dracului în pace. Nu mai vreau să mă slujească.

Dom` primar, gata, te rog eu, zi-i lui Robi să mă lase dracului în pace. Nu mai vreau să mă slujească. Primarul din Las Fierbinți: A prins drag de tine, vrea să te slujească?

A prins drag de tine, vrea să te slujească? Personaj: Nu, pe mine mă slujește că așa a zis Bolojan!

Momentul 6. „L-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii. Și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face”

Din această „horă propagandistică” nu putea să lipsească Radu Miruță, la vremea respectivă ministru USR al Economiei. Acesta este lăudat de primarul Vasile și de polițistul Robi că a fost pus de Bolojan trimită comisii și să verifice acolo unde „nu a umblat nimeni niciodată”.

Primarul Vasile (foto): Robi, m-a sunat cineva care i-a spus lui cineva, dar care e sursă sigură ăsta care i-a spus lui, că cică umblă unii prin județ.

Robi: Cine?

Cine? Vasile: Ăștia noii care vor să facă treabă.

Ăștia noii care vor să facă treabă. Robi: Bolojan?

Bolojan? Vasile: Mai rău. Miruță. Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii. Și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face. Unii care umblă numai pe unde nu e voie și pe unde n-a umblat nimeni niciodată. Și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Și tu îți dai seama că la noi aicea, peste tot nu e ce trebuie. Adică ce să faci? Și-acuma ce fac ăștia? Ia primarii la verificat. Cică în 3 comune l-a prins pe primar că a băgat mâinile până la cot. Dosar penal, demisii, pușcărie pe loc, îți dai seama? Bă, da ce nenorociți sunt ăștia, e posibil așa ceva?”, spune primarul Vasile din serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV.

Trustul Intact, răsfățat cu contracte în fieful lui Bolojan

Fost președinte de Consiliu Județean și primar al orașului, Bolojan a beneficiat de-a lungul timpului de propagandă intensă la care au pus „umărul”, constant, Pro TV și Antena 1 – prin Radio Zu – emisiunea maraton „Orașul faptelor bune”. De altfel, în 6 ani, trustul Antena a primit prin APTOR (Asociația pentru promovarea turismului din oradea și regiune) peste 1 milion de euro. Iar numele lui Ilie Bolojan a fost amintit, firește, la fiecare eveniment.