Bolojan, după explozia de la Constanța: „Situaţia ar putea să se repete în perioada următoare. Avem un grad ridicat de risc”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că incidente precum cel produs vineri în Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat după ce a fost adusă la cheu, s-ar putea repeta în perioada următoare. „În astfel de contexte este imposibil să prevezi ceea ce se va întâmpla”, a precizat Bolojan.

Ilie Bolojan: „Această situaţie ar putea să se repete în perioada următoare”

„Faptul că avem un război în Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei generează riscuri în zona bazinului Mării negre şi în estul României, asta este o realitate şi ştiţi că am avut resturi de drone sau drone care au intrat pe teritoriul nostru naţional. (…) Am avut situaţia din Constanţa, cu dronele marine şi această situaţie ar putea să se repete în perioada următoare. În astfel de contexte este imposibil să prevezi ceea ce se va întâmpla, dar e clar că avem un grad de risc cât timp avem acest război aproape de graniţele noastre”, a declarat Ilie Bolojan, într-o declarație de presă susținută în Hunedoara.

El a mai spus că, la solicitarea ministerelor cu competenţe în apărare şi a altor instituţii, a găsit formula finanţărilor pentru apărarea graniţelor.

„Dar e adevărat că este un termen între data de astăzi şi data furnizării acestor echipamente, care poate să fie peste şase luni, unele peste un an, unele peste doi ani de zile şi este evident că în această perioadă lucrurile nu se pot schimba de pe o zi pe alta. Ceea ce a făcut România solicitând NATO dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră, de exemplu radare sau sisteme anti-dronă, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranţa în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral. Orice fel de analiză care face pentru a îmbunătăţi modul în care funcţionează fiecare instituţie consider că este un lucru bun. Sunt nişte realităţi pe care nu le putem nega şi consider că deciziile care au fost luate au fost cele corecte, pentru că nu avem altă posibilitate decât să creştem capacitatea armatei române de a asigura siguranţa României, de a avea parteneriate serioase cu NATO şi de a întări, prin colaborarea cu toate ţările europene, flancul estic”, a adăugat premierul interimar.

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