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MAI explică de ce SCOMAR nu a detectat drona care a explodat în Portul Constanța: „A fost proiectat și configurat pentru altfel de ținte”

MAI explică de ce SCOMAR nu a detectat drona care a explodat în Portul Constanța: „A fost proiectat și configurat pentru altfel de ținte”
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Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a precizat, vineri seară, după explozia unei drone în Portul Constanța, că Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă (SCOMAR) a fost dezvoltat pentru supravegherea maritimă de către Garda de Coastă și nu este un radar singular sau un sistem militar anti-dronă. 

MAI a transmis că drona maritimă ucraineană fără pilot, implicată în incidentul de vineri dimineață din Portul Constanța are alte cracteristici, diferite de profilul ambarcațiunilor și navelor pentru care este optimizat SCOMAR.

„Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă – SCOMAR – funcţionează în parametrii tehnici şi operaţionali pentru care a fost conceput, dezvoltat şi integrat în activitatea Poliţiei de Frontieră. SCOMAR este un sistem integrat de supraveghere maritimă, nu un radar singular şi nu un sistem militar anti-dronă. Acesta este destinat pentru implementarea funcţiilor de Gardă de Coastă, precum: controlul frontierei maritime, monitorizarea şi supravegherea maritimă, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere.

Sistemul a fost proiectat şi optimizat pentru detectarea, identificarea şi monitorizarea ambarcaţiunilor şi navelor de interes, în special a celor cu dimensiuni mai mari de 6 metri”, se menţionează într-un comunicat de presă transmis de MAI.

Drona are un profil diferit de țintele pentru care este optimizat SCOMAR

Potrivit aceluiași comunicat, incidentul din Portul Constanţa priveşte „o categorie tehnică diferită de ţinte faţă de cele pentru care SCOMAR a fost proiectat şi configurat operaţional”. Conform MAI, evaluarea sistemului trebuie realizată pe ansamblu

„Drona maritimă fără pilot identificată în port are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecţie foarte scăzut şi amprentă radar redusă, diferite de profilul ambarcaţiunilor şi navelor pentru care sistemul este optimizat. Înţelegem preocuparea publică generată de acest incident. În asemenea situaţii, cetăţenii aşteaptă ca statul să funcţioneze coerent, prin toate instituţiile sale.

Tocmai de aceea, evaluarea trebuie realizată pe ansamblul mecanismelor relevante: supraveghere, detecţie, alertare, management al traficului naval, siguranţă portuară, intervenţie, ordine publică şi cooperare interinstituţională. În domeniul siguranţei şi securităţii maritime, statul acţionează prin mai multe autorităţi, fiecare cu atribuţii tehnice şi operaţionale stabilite prin lege”.

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