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Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele PPE: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”

Olga Borșcevschi
Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele PPE: „Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”
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Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, transmite că a avut, miercuri, o discuţie foarte bună cu Manfred Weber, preşedintele Partidului Popularilor Europeni, despre viitorul României, despre responsabilitatea partidelor pro-europene şi despre nevoia de a recâştiga încrederea oamenilor prin seriozitate, reforme şi rezultate. Șeful liberalilor precizează că a discutat deschis şi despre situaţia politică din România şi crede că PNL trebuie să îşi păstreze identitatea şi direcţia clară de partid de centru-dreapta, pro-european şi reformist.

„Am avut astăzi o discuţie foarte bună cu Manfred Weber despre viitorul României, despre responsabilitatea partidelor pro-europene şi despre nevoia de a recâştiga încrederea oamenilor prin seriozitate, reforme şi rezultate. I-am mulţumit pentru sprijinul constant pe care Partidul Popular European şi domnia sa l-au oferit României în toţi aceşti ani”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Șeful PNL subliniază că România are nevoie de parteneri europeni puternici, iar PPE a fost de fiecare dată alături de ţara noastră în momente importante, de la susţinerea aderării la Schengen până la implementarea PNRR şi atragerea fondurilor europene.

„Am discutat deschis şi despre situaţia politică din România. Cred că PNL trebuie să îşi păstreze identitatea şi direcţia clară de partid de centru-dreapta, pro-european şi reformist”, mai spune premierul interimar.

Bolojan: „România are nevoie de responsabilitate, nu de populism”.

„Nu putem construi viitorul ţării pe promisiuni fără acoperire şi pe evitarea răspunderii politice. Cine guvernează trebuie să îşi asume deciziile şi consecinţele lor. PNL trebuie să continue schimbarea începută: reguli egale pentru toţi, instituţii care lucrează pentru cetăţeni, reducerea risipei şi o administraţie mai eficientă. Încrederea românilor se recâştigă prin muncă, seriozitate şi onestitate, nu prin propagandă”, mai spune el.

„Îi mulţumesc încă o dată lui Manfred Weber pentru prietenia şi susţinerea oferite României. Viitorul nostru este într-o Europă puternică, modernă şi responsabilă”, mai afirmă liderul PNL.

Manfred Weber a afirmat la rândul lui că Ilie Bolojan conduce cu determinare şi responsabilitate.

„Mulţumesc Ilie Bolojan pentru excelenta discutie avută azi în România. Conduci cu determinare şi responsabilitate, punând oamenii pe primul loc. Prin reducerea deficitului, stabilizarea economiei, asigurarea finanţării din PNRR şi promovarea reformelor şi modernizării, ai ales calea cea mai dificilă, dar corectă şi una pro-europeană”, a scris preşedintele PPE pe Facebook.

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