Premierul Ilie Bolojan și Președintele Nicușor Dan vă promit câștiguri fabuloase. Practic, scăpați instantaneu de sărăcie contra sumei modice de 1200 de lei. Tot ce aveți de făcut să alimentați suma în CuantumAI. Evident, postările sunt create cu ajutorul Inteligenței Artificiale, destul de grosolan. Vocile sunt clonate. Gluma ar fi simpatică, dacă nu ar putea fi luată în serios de oameni mai puțin informați. Investiția dumneavoastră este garantată prin lege și Banca Națională, afirmă AI.

Șansa de a câștiga 400.000 lei pe lună

Bolojan promite să vă plătească pierderea din propriul buzunar

Urmăriți acest videoclip până la final și vă promit că până mâine seară, aceleași sume vor începe să intre în contul dumneavoastră bancar.

Astăzi este ultima zi. Peste 14.000 de români câștigă deja cu ajutorul cuantum AI.

Venitul lor mediu este de 170.000 lei pe lună. Vedeți cronometrul pe ecran. De îndată ce ajunge la zero, accesul va fi închis definitiv.

Fie vă alăturați acum, fie pierdeți această șansă pentru totdeauna.

Vă ofer garanția mea personală investiți 1.200 lei astăzi și dacă nu câștigați 170.000 lei într-o lună, vă voi plăti personal 45.000 lei din propriul meu buzunar.

Nicușor plusează: „Cuantum AI. un sistem susținut de stat, creat pentru binele tuturor românilor”

Cuantum AI este un sistem susținut de stat, creat pentru binele tuturor românilor. Fiecare utilizator primește cel puțin 7.000 lei pe zi direct în contul său. Depozitul dumneavoastră de 1.200 lei este combustibilul. Inteligența artificială îl folosește pentru a deschide tranzacții, iar profitul este transferat instant pe cardul dumneavoastră.

Fondurile rămân complet sub controlul dumneavoastră.

Ele sunt protejate de Banca Națională a României pentru o sumă ce depășește 10 milioane de euro.

Problemele cu creditele și datoriile vor rămâne în trecut, iar achiziționarea unei mașini noi sau a unei case nu va mai fi doar un vis. Tot ce aveți nevoie este 1.200 lei pentru activarea contului, iar peste o săptămână veți retrage primii 80.000 lei. Acest lucru este confirmat de lege. Sfatul meu este simplu, se încheie „promisiunea lui Nicușor”.

