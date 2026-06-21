Șezlong pe plaja din Mamaia cu un preț care o transformă în Miami Beach de România. Șezlongul ar costa 400 de lei și mulți români se pot aștepta la o notă de plată ca-n Dubai. Numai că imaginea înșelătoare nu prezintă un bon fiscal autentic, atenționează presa locală. Autoritățile avertizează că acest tip de falsuri ia amploare pe măsură ce se apropie vârful sezonului estival.

Așa cum se știe, Mamaia și-a făcut o tradiție din prețuri de lux. Iată cât te costă 7 zile în Mamaia, în iulie 2026: cazare + mâncare + alte cheltuieli, în funcție de câte stele are hotelul ales.

Un bon care pare real pe Facebook, dar este făcut cu AI

Nici n-a debutat bine sezonul estival, că Litoralul începe să fie marcat de fake news-uri menite să țină turiștii departe. Un astfel de caz are în centru un bon fiscal care afișează un tarif exorbitant de 400 de lei la un sezlong, pe o plajă din Mamaia, semnalează replicaonline. Verificările arată că firma menționată pe bon nu există. Numărul de telefon este o înșiruire de cifre, de la 0 la 9, în ordine crescătoare.

Imaginea conține toate semnele unui fake news eficient. Există numele firmei și prețuri spectaculoase la șezlong. Murano SRL este societatea care apare pe bon.

Ce conține obligatoriu un bon fiscal autentic

Însă, bonul care circulă pe internet are mai multe probleme. Concret, potrivit experților, un bon fiscal real trebuie să conțină, printre altele:

denumirea și codul fiscal al operatorului economic;

adresa punctului de lucru; seria fiscală a aparatului;

data și ora emiterii; informații despre TVA;

datele de identificare ale documentului fiscal.

În schimb, cel care este prezentat pe Internet este un bon realizat cu AI, după toate aparențele. Însă nu unul emis perfect legal de un operator economic. Turiștii pot verifica ușor dacă firma există în bazele de date ale ANAF, pe site-ul instituției.

Există mai multe firme cu numele Murano SRL. Niciuna nu are codul unic de identificare ca cel prezentat în bon, iar numărul de contactat este o înșiruire de cifre, de la 0 la 9, în ordine crescătoare.

Bon fiscal fals emis în Mamaia Nord, care percepea taxă pentru tacâmuri

Sursa citată amintește că și în sezonul trecut a existat o situație asemănătoare. Un bon fiscal, care ar fi fost emis de un restaurant din Mamaia Nord, La Golani, menționa prețuri mari la produse. Era percepută inclusiv o taxă pentru tacâmuri. S-a constatat, în cele din urmă, că acesta este unul fals.

Organizația de Management al Destinației Mamaia Nord avertiza atunci că bonul era fals. Restaurantul indicat nu exista, iar denumirea firmei nu corespundea unei entități înregistrate. Mai mult, la adresa menționată nu funcționa niciun local de alimentație publică. Așadar, un scenariul la indigo cu cel de anul trecut: prețuri exagerate, un produs aberant trecut pe bon și o fotografie construită țintit pentru social media.