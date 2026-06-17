Răzvan Dumitrescu: La acele alegeri anulate, ni s-a spus că boții sunt rusești, acum îl susțin pe Bolojan

Mașinăria de propagandă a lui Bolojan s-a activat în forță pe rețelele de social-media, fapt observat și de jurnalistul Răzvan Dumitrescu. Acesta atrage atenția asupra conturilor false și a boților de pe platforma de Facebook, care promovează o falsă susținere pentru premierul demis. Strategia este adoptată într-o perioadă în care poziția lui Bolojan în fruntea propriului partid este pusă sub semnul întrebării. Amintim că publicația Gândul a constatat o situație identică înainte de moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Bolojan.

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu menționează că paginile false de pe platforma Facebook, care îl susțin pe premierul demis, sunt aceleași care, în perioada alegerilor prezidențiale din 2024, îl sprijineau pe Călin Georgescu.

„Cum arată acele pagini astăzi? Acele pagini de Facebook despre care vorbesc, șoc, foarte multe dintre ele, cu același nume, aceeași pagină, aceeași grafică, îl susțineau în acele alegeri prezidențiale anulate pe domnul Călin Georgescu, acum îl susțin pe domnul Bolojan”, transmite Răzvan Dumitrescu. „Vreți exemple de pagini: „România pură”, „Plinuțe și grăsuțe”, Satu natal, muzica, ăăeurodens, Femei libere sau, desigur, România frumoasă, scurși, abuzant, menagurile României zâmbește, România rurală, puterea clipului în familie, Știrile TV, o melodie pentru tine și așa mai departe și așa mai departe”, adaugă acesta.

„Sunt inundat de pagini false ori de câte ori deschid Facebook”

De asemenea, Dumitrescu menționează că paginile false de pe platforma de social-media îl laudă pe Bolojan și pe acoliții săi, însă îi atacă constant pe cei care se opun premierului demis.

„Eu, la rândul meu, sunt inundat de pagini false ori de câte ori deschid Facebook, care-mi apar ciorchine când deschid pagina de Facebook. Și ce zic acele pagini false de Facebook? Ei bine, aproape toate zic de bine de domnul Bolojan și zic de mult, mai puțin bine de ceilalți care eventual sunt în clinciuri sau în dispute politice cu domnul Bolojan”, mai precizează jurnalistul.

„Întrebarea principală este cine dirijează aceste lucruri”

Problema, în ceea ce privește această amplă operațiune de susținere a lui Ilie Bolojan, prin intermediul boților și a conturilor false, este cine anume controlează întreaga strategie și ce urmărește, de fapt, menționează Dumitrescu. Cum au ajuns aceleași conturi false, care l-au susținut pe Călin Georgescu, acuzat de „putinism” de către tabăra partidelor așa-zis „pro-occidentale”, să-l promoveze, acum, pe Ilie Bolojan, se întreabă jurnalistul.