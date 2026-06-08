Care sunt cele mai bogate țări din Europa. Pe ce loc se află Rusia, implicată de 4 ani într-un război cu Ucraina și supusă sancțiunilor Occidentului

A fost realizat topul celor mai bogate țări din Europa, iar surpriza o reprezintă poziția ocupată de Rusia. Dintre toate statele analizate, o economie se distanțează de toate, semn al puterii și stabilității. Trebuie spus și că țara care ocupă primul loc în acest clasament are mai mulți bani decât Marea Britanie, Grecia și Portugalia la un loc.

Experții insistă că investițiile și diversificarea economică asigură succesul.

Top 5 și o prezență surprinzătoare

Topul celor mai bogate țări din Europa plasează Germania pe primul loc. Potrivit cotidianului Express, la nemți nu surprinde poziția din clasament cât indicatorii economici. Practic, economia Germaniei este considerabil mai mare decât apreciază majoritatea oamenilor. De asemenea, țara are un PIB mai mare decât cel al Marii Britanii, Portugaliei și Greciei la un loc.

Raportul privind populația mondială pentru anul 2025 arată că Germania este cea mai bogată țară din Europa, cu un PIB de 4,74 trilioane de dolari. Pe locul 2 în top urmează Marea Britanie – PIB de 3,84 trilioane de dolari -, în timp ce Franța încheie podiumul, cu un PIB de 3,21 trilioane de dolari. Italia este pe locul 4 (2,42 trilioane de dolari), iar top 5 mai cuprinde și Federația Rusă, cu 2,08 trilioane de dolari.

Deși în război cu Ucraina de mai bine de 4 ani și cu o economie supusă sancțiunilor puternice ale Occidentului, Rusia continuă să fie printre cele mai bogate state de pe Bătrânul continent.

Clasamentul plasează Portugalia, de exemplu, pe locul 18, cu 321,44 miliarde de dolari, iar Grecia, pe 20, cu 267,35 miliarde de dolari.

De unde vine prosperitatea Germaniei

Experții arată că la baza prosperității Germaniei stă o economie extrem de avansată și variată. În clasamentul mondial, Germania este pe 3, în spatele Statelor Unite și al Chinei.

Nemții au o vastă industrie de export, clasându-se pe locul trei în topul global al exportatorilor. În 2024, au făcut comerț cu bunuri și servicii în valoare de 1,66 trilioane de dolari, înregistrând un surplus comercial de 255 de miliarde de dolari. Când vine vorba de export, Germania vinde aproape orice, de la vehicule, utilaje, substanțe chimice, echipamente electrice, produse electronice, produse farmaceutice și până la materiale plastice.

În plus, Germania este cea mai importantă națiune producătoare din Europa. Cam 1/3 din tot ce se produce pe continentul nostru provine dintr-o fabrică germană. De asemenea, Berlinul alocă investiții substanțiale cercetării și dezvoltării. 3,1% din PIB-ul țării merge către inovație științifică și tehnologică.

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