Cine sunt cei 6 români care fac parte dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. A apărut topul Forbes pe 2026

Topul Forbes pe anul 2026, dat publicității marți, 10 martie, îl plasează pe omul de afaceri Elon Musk, acționarul majoritar de la producătorul auto Tesla, compania spațială SpaceX, rețeaua socială X și firma de inteligență artificială xAI, pe primul loc în ierarhia celor mai bogați oameni din lume.

Potrivit Forbes, revistă cunoscută pentru că anual publică topul celor mai înstărite persoane de pe glob, planeta numără acum 3.428 de miliardari, cu aproape 400 mai mulți decât în 2025.

Averea lor cumulată este de 20.100 miliarde de dolari, mult mai mare decât era în urmă cu un an (16.100 miliarde de dolari).

Cine sunt cei mai bogați oameni din lume

Averea lui Elon Musk este estimată în prezent la 839 de miliarde de dolari, comparativ cu 342 de miliarde de dolari în lista publicată în urmă cu un an.

Musk are de trei ori mai mulți bani decât următorii doi miliardari de pe lista Forbes, co-fondatorii Google, Larry Page (257 de miliarde de dolari) și Sergey Brin (237 de miliarde de dolari).

CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, este pe locul 4 (224 de miliarde de dolari), iar CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, este pe 5 (222 de miliarde de dolari) în acest clasament.

Opt dintre primii 10 cei mai bogați oameni de pe planetă sunt americani. Ceilalți doi sunt CEO-ul gigantului de lux LVMH, francezul Bernard Arnault, care ocupă locul 7 (avere de 171 de miliarde de dolari), și spaniolul Amancio Ortega, cofondator al Inditex (Zara), clasat pe 10 (148 de miliarde de dolari).

„Planeta a câștigat mai mult de un miliardar pe zi în ultimele 12 luni, deoarece boom-ul pieței bursiere alimentat de inteligența artificială a propulsat averile la niveluri care anterior erau de neimaginat”, a comentat Chase Peterson-Withorn, jurnalist Forbes.

Ce avere are Donald Trump

Publicația subliniază că 20 de persoane au acum o avere netă estimată la peste 100 de miliarde de dolari, un număr record. Comparativ, în anul 2017 nu exista nicio persoană cu o avere mai mare de 100 de miliarde de dolari.

Printre aceștia se numără și Changpeng Zhao, fostul șef al platformei de tranzacționare a criptomonedelor Binance, care a fost grațiat în octombrie de Donald Trump după condamnarea sa din aprilie 2024 pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor. Averea sa a crescut de la 47 de miliarde de dolari până la 110 miliarde de dolari într-un singur an.

Președintele SUA a văzut și el cum averea sa a crescut cu 27% într-un an, ajungând la 6,5 miliarde de dolari, „în mare parte datorită investițiilor în sectorul criptomonedelor și a ridicării sancțiunilor financiare pentru fraudă în New York”, menționează Forbes. Donald Trump e pe locul 645 în clasamentul mondial.

Statele Unite au cei mai mulți miliardari din lume (989), devansând China (539) și India (229).

Cine sunt cei 6 români prezenți în Top Forbes

Există și șase români prezenți în topul Forbes al celor mai mari miliardari.

Oamenii de afaceri Ion Stoica și Matei Zaharia, co-fondatori ai companiei americane de software Databricks, rămân cei mai bogați români, cu averi nete de 5 miliarde de dolari fiecare. Averile celor doi antreprenori de origine română, care de mai mulți ani locuiesc în SUA, s-au dublat în ultimele 12 luni. Stoica și Zaharia au urcat pe locul 838 la nivel global, de pe poziția 1.462 ocupată în 2025.

La mare distanță în urma lor se află Ion Țiriac (locul 1.817 în Top Forbes), cu o avere netă estimată la 2,3 miliarde de dolari, în creștere de la 2,1 miliarde de dolari în 2025.

Dragoș Pavăl, co-fondator al gigantului Dedeman și viitor proprietar al Carrefour România, este pe patru în clasamentul celor mai bogați români și pe locul 1952 la nivel global, cu o avere de 2,1 miliarde de dolari (2 miliarde de dolari în 2025). Fratele lui, Adrian Pavăl, ocupă locul 2.696 și are o avere de 1,4 miliarde de dolari, de asemenea în creștere cu 100 de milioane de dolari de la an la an.

După ce în 2021 și 2022 era cel mai bogat român, grație acțiunilor deținute la compania de software UiPath, Daniel Dines este ultimul miliardar român prezent în Top Forbes – locul 2.789 și o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari (în scădere de la 1,4 miliarde de dolari în 2025).

