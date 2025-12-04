Moștenirile rescriu topul celor mai bogați oameni din lume. Încă 91 de miliardari au apărut într-un singur an

Moștenirile din ultimul an au rescris topul celor mai bogați oameni din lume, acolo unde au apărut încă 91 de miliardari. Cel mai recent raport UBS, „Ambițiile miliardarilor”, arată că soți, soții și copii ai marilor oameni de afaceri au primit mai multe moșteniri decât în oricare dintre anii analizați de bancă începând din 2015 încoace.

Astfel, în intervalul aprilie 2024 – aprilie 2025, 91 de persoane au intrat în clubul miliardarilor exclusiv datorită moștenirilor primite.

Val de aproape 6.000 de miliarde de dolari

Potrivit calculelor instituției elvețiene, averile transferate către acești noi miliardari însumează 298 de miliarde de dolari. Este cu o treime mai mult decât suma raportată în 2024.

„Este o nouă etapă în procesul de transfer al averilor între generații, un fenomen pe care îl urmărim de ani buni”, a explicat Benjamin Cavalli, unul dintre directorii UBS.

Studiul are la bază date colectate de pe 47 de piețe internaționale și sondaje realizate în rândul celor mai bogați clienți ai băncii.

Potrivit estimărilor făcute de UBS, în următorii 15 ani copiii actualilor miliardari vor primi moșteniri cumulate de cel puțin 5.900 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a acestui transfer masiv de capital ar urma să aibă loc în Statele Unite. În top se regăsesc și alte țări, precum India, Franța, Germania și .

De asemenea, raportul subliniază că noii miliardari preferă să se mute în altă parte, iar printre destinațiile favorite regăsim Elveția, Emiratele Arabe Unite și Singapore.

Tot în Elveția, recent au avut loc două referendumuri care au stârnit dezbateri aprinse. Astfel, locuitorii din Alpi au respins într-un procent covârșitor atât înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toți, cât și introducerea unei taxe climatice aplicate marilor moșteniri. La prima propunere s-a dat un „nu” puternic – 84%, iar la a doua, „doar” 79%.

Benjamin Cavalli afirmă că rezultatul referendumului menține atractivitatea Elveției pentru marile averi: „Votul de duminică consolidează încă o dată poziția țării ca destinație preferată pentru cei foarte bogați”.

