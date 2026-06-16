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Cât costă ceasul lui Adrian Veștea. Premierul desemnat a dezvăluit că l-a cumpărat de la un designer român

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Premierul desemnat Adrian Veștea a dezvăluit marți seara, la România TV, cât costă ceasul pe care îl poartă. Întrebat de jurnalistul Victor Ciutacu dacă este adevărat că e un ceas care a costat 70.000 de euro, așa cum s-a vehiculat în presă, liberalul a dat detalii despre achiziție.

„Am la mână un ceas modest, nu e o marcă scumpa. E un ceas de la Augustin. Nici nu am prea avut șansa să am multe elemente vestimentare la mine ca am plecat in pripă (n.r. la discuțiile cu președintele Nicușor Dan”, a declarat Veștea.

Cel mai scump ceas realizat de artist a costat 15.000 de euro

De fapt, ceasul premierului desemnat este semnat de designerul Augustin Matei. Artistul a lucrat ca peisagist și designer de interior. Este motociclist și chiar are un club moto. Dar succesul a venit din momentul în care s-a specializat pe o nișă a luxului. Fiecare ceas pe care îl creează este unicat și ilustrează frânturi din viața clientului.

Nu oricine își permite să aibă un ceas marca Augustin

În doar câțiva ani, evoluția profesională a românului a fost una absolut spectaculoasă. Astăzi nu oricine își permite să aibă un ceas marca Augustin. Un astfel de ceas se vinde cu prețuri între 8.000 de euro și 10.000 de euro. Dar au existat și modele mai scumpe.

De exemplu, cel mai scump ceas realizat de român a costat 15.000 de euro, avea carcasă de aur cu diamante, iar în interior o clepsidră cu nisip funcțională. La un ceas, artistul lucrează de la câteva zile până la o săptămână.

Papa Francisc, ceas Augustin de la Viorica Dăncilă

Actorii Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Michael Keaton și Samuel Jackson, dar și antrenorul Roberto Mancini sunt doar câteva din numele grele care au primit cadou un ceas marca Augustin.

Un astfel de ceas personalizat a ajuns și la Papa Francisc, fiindu-i făcut cadou în timpul vizitei în România, din 2019, de fostul premier Viorica Dăncilă.

PNRR și SAFE, prioritățile premierului desemnat

Adrian Veștea a mai afirmat că e decis  să meargă până la capăt cu formarea Guvernului. Premierul propus de președintele Nicușor Dan afirmă că este o persoană responsabilă și este perfect conștient de faptul că interimatul, care deja trenează de 42 de zile, aruncă țara în haos.

PNRR, SAFE, priorități

Prim-vicepreședintele PNL a declarat, la România TV, că proiecte importante precum cele din PNRR, SAFE, finalizarea accederii în OCDE nu mai pot aștepta, iar pentru implementarea lor este necesară o guvernare stabilă.

„După cum am demonstrat în decursul timpului, sunt o persoană perseverentă. Am motivat încă din prima zi care este motivul pentru care am acceptat acest mandat și voi merge până la capăt. Asumat acest lucru, ținem cont de faptul că România nu este într-o situație mult mai bună.

Suntem într-o perioadă de interimat de 42 de zile. Multe decizii importante pentru a putea implementa programele și proiectele din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Pentru a începe implementarea programului SAFE, pentru a finaliza accederea în OCDE și, de ce nu, de a ține până la urmă inflația — fiindcă poate mai mult ca oricând am auzit termenul ăsta de inflație în ultimul an, mai mult decât l-am auzit toată viața”, a spus Veștea.

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