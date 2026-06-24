Câți bani i-au furat hoții de pe card actriței Adriana Trandafir. Au făcut aproape 200 de tranzacții

Actrița Adriana Trandafir a fost victima unei fraude bancare. Hoții au lăsat-o fără 13.000 de lei.

Potrivit Antena 3 CNN, cinci tineri au intrat în posesia datelor bancare ale actriței Adriana Trandafir și au efectuat aproape 200 de tranzacții financiare fără acordul ei.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit exact modul în care suspecții au obținut datele cardului bancar folosit de Adriana Trandafir.

Această pistă este în continuare verificată în cadrul investigației.

Polițiștii din Capitală au desfășurat, pe 23 iunie 2026, o amplă operațiune în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman, unde au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară într-un dosar care vizează infracțiuni informatice.

Ce și-au cumpărat hoții din banii actriței Adriana Trandafir

Suspecții ar fi folosit banii retrași fraudulos pentru a-și cumpăra produse cosmetice, haine și alimente, dar și pentru a plăti mai multe curse de ride-sharing.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 7 ianuarie-20 februarie 2026, trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, ar fi obținut datele bancare ale unei femei în vârstă de 70 de ani și ar fi efectuat 200 de tranzacții frauduloase.

Prejudiciul estimat se ridică la 13.000 de lei.

La percheziții au participat polițiști ai Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și de polițiști și jandarmi din județul Teleorman.

Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore

Cei cinci suspecți au fost depistați și conduși la audieri. Ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați în fața magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Anchetatorii subliniază că perchezițiile domiciliare reprezintă un procedeu prevăzut de Codul de procedură penală pentru administrarea probelor și că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.