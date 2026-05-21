Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale au efectuat marți, 19 mai, percheziții domiciliare la patru adrese din Capitală. Operațiunea face parte dintr-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de camătă.

Însoțiți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, oamenii legii au intrat peste interlopii din Sectorul 4.

Sursele Mediafax au declarat că ar fi vorba despre apropiați ai clanului Ștoacă.

Doi bărbați, reținuți pentru camătă

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 13 septembrie 2023 – 6 mai 2026, doi bărbați, în vârstă de 30, respectiv 56 de ani, ar fi împrumutat diferite sume mai multor persoane fizice. Ei ar fi perceput lunar dobânzi cuprinse între 20% și 30%, precum și diverse garanții, în special autoturisme.

Din cercetări, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă în dauna a 17 persoane vătămate.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, la data de 19 mai 2026, au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, printre care telefoane mobile, precum și peste 17.260 de lei, 9.600 de euro și 500 de dolari.

Cei doi bănuiți au fost depistați și conduși la audieri. În baza probatoriului administrat, cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale – Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de camătă.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

