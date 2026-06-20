Ce a postat Oana Gheorghiu după ce apărut știrea că s-a înscris în PNL

Oana Gheorghiu pare să ignore total știrile din presă despre intrarea sa în PNL. În loc de o reacție oficială, ea a publicat o postare despre o expoziție de artă la care a participat, semnată de Lia și Dan Perjovschi.

O postare despre artă în plin scandal politic

Oana Gheorghiu refuză să comenteze informațiile apărute pe surse despre înscrierea sa în PNL. Ea preferă să vorbească despre cultură și despre cum desenele pot ironiza problemele din societate.

Facebook „Împreună, cei doi au realizat ceva foarte special: au pus în aceeași expoziție rigoarea arhivei și puterea artei de a schimba felul în care vedem lumea, fără ca vreuna dintre ele să cedeze din forța artistică. Ce vezi în „DRAFT” nu e doar artă. E o cronică desenată a României ultimelor patru decenii, cu tot ce a avut bun, absurd, dureros sau ridicol,” a transmis aceasta pe

Gheorghiu i-a lăudat pe cei doi artiști.

„Pe Dan îl urmăresc de mulți ani, l-am cunoscut însă personal în 2015, după incendiul de la Colectiv, când i-am cerut ajutorul. Dan poate pune o lume întreagă în câteva linii și cuvinte și, în ciuda faimei sale internaționale, a rămas același om implicat. (…) Lia a construit decenii de arhivă, cercetare, documentare, o muncă de fundație pentru toată scena de artă contemporană din România, atât de valoroasă.”

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru se înscriu în PNL

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru și-ar fi depus cererile de înscriere în organizația PNL Sector 6 și ar urma să facă parte din conducerea partidului, potrivit surselor Gândul. Cei doi ar urma să susțină moțiunea cu care liderul liberal Ilie Bolojan va candida la Congresul PNL.

Congresul PNL va avea loc duminică

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri că, în urma ședinței Consiliului Național, a fost convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00.