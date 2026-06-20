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PNL pregăteşte opt posturi de vicepreşedinţi. Printre numele vehiculate se află şi cel al lui Robert Sighiartău, Florin Roman, Raluca Turcan

Luiza Dobrescu
PNL pregăteşte opt posturi de vicepreşedinţi. Printre numele vehiculate se află şi cel al lui Robert Sighiartău, Florin Roman, Raluca Turcan
Adrian Veștea, PNL
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Tabăra Ilie Bolojan întăreşte râdurile cu o nouă conducere care, cel mai probabil, ar urma să fie validată în cadrul congresului de duminică, 21 iunie.

Potrivit surselor Gândul, pe această listă figurează deputatul Octavian Oprea, Alexandru Muraru, Gabriela Horga, Florin Roman, Robert Sighiartău, Ionel Bogdan, şi Raluca Turcan care vor ocupa funcţiile de vicepreşedinţi PNL.

Numele lui Oprea se leagă de cel al lui Ciprian Ciucu, despre care s-ar şti că este „omul lui” de la Sectorul 6, despre care se spune că s-ar ocupa de coordonarea conturilor false facebook-boţi.

Ciucu, aşa cum a fost anunţat, ar urma să ocupe singura funcţie de prim-vicepreşedinte al partidului.

Potrivit aceloraşi surse, şeful de partid de la Prahova, Mircea Roşca, ar urma să ocupe funcţia de vicepreşedinte regional.

De asemenea, pe lista lui Bolojan mai figurează şi nume precum cel al lui Dan Motreanu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru; aceştia doi din urmă abia înscrişi în partid.

Despre Dragoş Pîslaru se ştie că ar urma să ocupe funcţia de preşedinte PNL al uneia dintre filialele de sector din Bucureşti.

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