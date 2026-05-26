Iată ce cuvânt nu mai poți căuta pe Google și ce răspuns îți dă, de fapt, Inteligența Artificială.

Inteligența artificială este foarte „inteligentă” până când… nu mai este. Deși această tehnologie poate efectua tot felul de activități și sarcini cu o viteză uimitoare, există și alte momente când mașinăria se lovește constant de un zid, scrie El Economista.

Aceasta este o experiență pe care s-ar putea să o fi avut atunci când folosești IA, de exemplu, când îi ceri să genereze o imagine pentru tine și îi ceri o corecție și nu te ascultă, sau când îi ceri ceva și pentru că nu ai fost suficient de specific sau nu te-ai exprimat suficient de bine, rezultatul pe care ți-l oferă IA nu este cel pe care îl așteptai.

Ddeocamdată mașina nu are gândire critică sau independentă. Este pur și simplu un sistem antrenat să-ți ofere ceea ce ceri, dar la un nivel mult superior. IA este un mare ajutor și o completare perfectă, dar asta nu înseamnă că este cea mai bună soluție în fiecare situație.

Una dintre aceste schimbări poate fi observată în noul mod de căutare al Google, care de câteva luni a prioritizat răspunsurile bazate pe inteligență artificială, adică text generat de Gemini pentru a explica ceea ce cauți și a-ți oferi context, în loc să-ți arate pagini web unde poți găsi informațiile.

Deși acest sistem este adesea mai bun, fiind mai rapid și scutind utilizatorul de a căuta informații pagină cu pagină, inteligența artificială uneori eșuează, face greșeli sau nu înțelege exact ce cauți. Un exemplu comic în acest sens este dacă încerci să cauți cuvântul „ignoră” pe Google.

Asta pentru că Google Search nu mai este doar un browser obișnuit. A devenit, în mod surprinzător, o conversație cu Gemini, chiar și atunci când nu folosești aplicația Gemini. Din acest motiv, atunci când cauți cuvântul „ignoră” pe Google, inteligența artificială o înțelege ca pe o comandă, de fapt, și îți răspunde: „Am înțeles, voi ignora mesajul anterior. Cum te pot ajuta astăzi?”

Deși, tehnic vorbind, poți căuta cuvântul „ignoră” și, mai jos, vei găsi definiția cuvântului și numeroase site-uri web cu informații pe această temă, ca întotdeauna, această nouă funcție Google ar putea deveni ca o jucărie stricată, oferind utilizatorilor răspunsuri care nu le oferă nicio valoare.

