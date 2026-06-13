Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 29 de ani cu carte de muncă, în România. Tabel complet pentru cele mai populare job-uri.
Dacă te-ai întrebat vreodată ce pensie o să primești după aproape trei decenii de muncă în România, tabelul de mai jos îți poate oferi răspunsul. În funcție de domeniul ales, diferențele pot fi semnificative chiar și pentru persoane care au aceeași vechime în muncă.
Persoanele care au depășit pragul de 25 de ani beneficiază și de puncte suplimentare pentru stabilitate. Astfel, pentru 29 de ani de muncă se acordă un bonus de 2 puncte.
Valoarea Punctului de Referință (VPR), folosită în calculul pensiei, este de 81 de lei. Rezultatul final diferă de la o profesie la alta, în funcție de nivelul contribuțiilor plătite în timpul activității.
De asemenea, pensiile de până la 3.000 de lei nu sunt impozitate. Pentru sumele care depășesc acest prag, se aplică un impozit de 10% doar pentru partea care trece de 3.000 de lei.
IT-ist / Programator – 5.097 lei
Medic Specialist – 4.674 lei
Inginer în Constructii – 3.194 lei
Avocat / Consilier Juridic – 3.088 lei
Profesor Liceu / Universitar – 2.746 lei
Contabil / Economist – 2.628 lei
Funcționar public – 2.511 lei
Asistent Medical – 2.394 lei
Polițist / Militar (Sistem Public) -2.863 lei
Manager Vânzări / Key Account – 3194 lei
Specialist Resurse Umane (HR) – 2.394 lei
Electrician autorizat – 2.276 lei
Mecanic Auto – 2.159 lei
Sudor/Operator CNC – 2.394 lei
Șofer profesionist (TIR) – 2.159 lei
Agent de Vânzări – 2.041 lei
Învățător/Educator – 2.159 lei
Asistent Social – 1.924 lei
Operator Call Center – 1.924 lei
Bucătar – 1.806 lei
Casier/Lucrător Comercial – 1.454 lei
Gestionar depozit – 1.924 lei
Curier/Livrator – 1.689 lei
Agent de Securitate/Paznic – 1.337 lei
Femeie de serviciu/Curățenie – 1.337 lei