Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 29 de ani cu carte de muncă, în România. Tabel complet pentru cele mai populare job-uri.

Dacă te-ai întrebat vreodată ce pensie o să primești după aproape trei decenii de muncă în România, tabelul de mai jos îți poate oferi răspunsul. În funcție de domeniul ales, diferențele pot fi semnificative chiar și pentru persoane care au aceeași vechime în muncă.

Persoanele care au depășit pragul de 25 de ani beneficiază și de puncte suplimentare pentru stabilitate. Astfel, pentru 29 de ani de muncă se acordă un bonus de 2 puncte.

Valoarea Punctului de Referință (VPR), folosită în calculul pensiei, este de 81 de lei. Rezultatul final diferă de la o profesie la alta, în funcție de nivelul contribuțiilor plătite în timpul activității.

De asemenea, pensiile de până la 3.000 de lei nu sunt impozitate. Pentru sumele care depășesc acest prag, se aplică un impozit de 10% doar pentru partea care trece de 3.000 de lei.

Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta

IT-ist / Programator – 5.097 lei

Medic Specialist – 4.674 lei

Inginer în Constructii – 3.194 lei

Avocat / Consilier Juridic – 3.088 lei

Profesor Liceu / Universitar – 2.746 lei

Contabil / Economist – 2.628 lei

Funcționar public – 2.511 lei

Asistent Medical – 2.394 lei

Polițist / Militar (Sistem Public) -2.863 lei

Manager Vânzări / Key Account – 3194 lei

Specialist Resurse Umane (HR) – 2.394 lei

Electrician autorizat – 2.276 lei

Mecanic Auto – 2.159 lei

Sudor/Operator CNC – 2.394 lei

Șofer profesionist (TIR) – 2.159 lei

Agent de Vânzări – 2.041 lei

Învățător/Educator – 2.159 lei

Asistent Social – 1.924 lei

Operator Call Center – 1.924 lei

Bucătar – 1.806 lei

Casier/Lucrător Comercial – 1.454 lei

Gestionar depozit – 1.924 lei

Curier/Livrator – 1.689 lei

Agent de Securitate/Paznic – 1.337 lei

Femeie de serviciu/Curățenie – 1.337 lei