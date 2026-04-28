Calcul complet. Ce pensie primește un pensionar din București, după 42 de ani de muncă. Are stagiu complet de cotizare și puncte de stabilitate incluse.

Ce pensie primește un pensionar din București, după 42 de ani de muncă

După 42 de ani de muncă, un pensionar din Capitală se va „bucura” de o pensie de doar 3.798 lei pe lună.

Cu stagiul complet de cotizare și puncte de stabilitate incluse, suma rămâne mică și ridică semne de întrebare cu privire la sistemul de pensii din România, scrie newsweek.ro.

Pensionarul în cauză a acumulat un total de 36,31957 puncte anuale până la 31 august 2024.

La aceste punctaje se adaugă 10,56394 puncte de stabilitate, acordate pentru stadiu de cotizare contributiv de peste 1 an, 3 luni și 23 de zile.

Numărul total de puncte utilizat pentru calculul pensiei este 46,88351 puncte, iar valoarea punctului de referință la 1 septembrie 2024 este de 81 lei.

Prin înmulțirea punctajului total cu valoarea punctului, rezultă pensia lunară de 3.798 lei.

Stagiul total de cotizare realizat include:

39 ani, 3 luni și 23 zile contributiv;

3 ani, 11 luni și 6 zile necontributiv;

0 ani, 2 luni asimilat.

Nu există stagiu realizat în sistem neintegrat, iar indemnizația de însoțitor rămâne zero.

Dosarul de pensie. Ce trebuie să știe pensionarii

Mulți români se gândesc la pensia care le va asigura bătrânețea (sau nu…). Pentru a ști exact pe câți bani se pot baza, este recomandat să obțină foaia cu punctajele lunare de la Casa de Pensii sau să ceară o simulare online, dacă au cont pe site-ul Casei.

Cum se calculează punctajele, de fapt

Punctajul lunar se obține prin raportarea venitului lunar realizat sau asigurat la câștigul salarial mediu brut pe țară pentru luna respectivă.

Punctajul anual este media celor 12 punctaje lunare.

La punctajele de contributivitate se adaugă:

puncte de stabilitate pentru cei care au muncit peste 25 de ani;

puncte pentru perioadele asimilate (0,25 puncte pentru fiecare an de armată, facultate, șomaj etc.).

Așadar, dacă un angajat a avut salariul minim sau mediu pe țară pe parcursul vieții profesionale, pensia poate fi calculată aproximativ folosind această metodă.

Punctajul lunar

Mai simplu spus, punctajul lunar la pensie se calculează astfel:

Se împarte venitul brut obținut de angajat în acea lună la venitul mediu brut pe țară din luna respectivă.

Media punctajelor lunare pe 12 luni oferă punctajul anual.

Prin aplicarea formulei și adunarea punctelor de stabilitate și a celor asimilate, se ajunge la cuantumul pensiei finale, așa cum se întâmplă în cazul pensionarului cu 42 de ani de muncă care primește doar 3.798 lei.

Autorul recomandă: