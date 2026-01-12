Calcul complet. Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai o vechime de 25 de ani

A fost făcut calculul complet. Iată câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai o vechime de 25 de ani. Gândul.ro a întocmit un nou tabel, care poate fi urmărit mai jos, în articol. Pe listă se află 25 dintre cele mai populare meserii.

Te-ai gândit câți bani vei primi la pensie, în funcție de meseria ta, dacă ai o vechime de 25 de ani? Gândul.ro a întocmit un tabel în care aduce în atenție 25 cele mai populare meserii în România, salariul net pentru ocupațiile respective, precum și venitul care ar putea fi încasat din pensie, lunar.

Calculul pensiei în România pentru anul 2026 se bazează pe Legea 360/2023. Valoarea pensiei depinde de numărul de puncte acumulate și de Valoarea Punctului de Referință (VPR). Un punct de referință are valoarea de 81 de lei, la momentul actual.

Câți bani vei primi la pensie, în funcție de meserie și cei 25 de ani vechime

Pentru meseria de agent de vânzări, la un salariu net de 3.800 de lei, pensia netă ar fi de 1.437 de lei.

Pentru meseria de asistent medical, la un salariu net de 4.100 de lei, pensia ar fi de 1.539 de lei.

În cazul unui avocat (angajat) cu un salariu de 5.850 de lei, pensia netă, după 25 de ani, ar fi de 2.207 lei.

Pentru meseria de bucătar (șef de tură), cu un salariu net de 4.000 de lei, pensia ar fi de 1.498 de lei.

Pentru un casier comerciant care încasează un salariu de 3.000 de lei, pensia netă ar fi de 1.281 de lei.

Ce pensie va lua un economist sau un curier

În cazul unui contabil autorizat, care încasează un salariu net de 4.970 de lei, pensia netă ar fi de 1.863 de lei.

Pentru un curier cu un salariu de 3.200 de lei, pensia netă ar fi de 1.281 de lei.

Un economist cu un salariu de 4.680 de lei, după 25 de ani, ar încasa o pensie de 1.761 de lei.

Un electrician (specializat) care încasează un salariu de 4.400 de lei ar putea lua o pensie netă de 1.660 de lei.

În cazul unui frizer care încasează un salariu de 2.800 de lei, pensia netă ar fi de 1.281 de lei.

Un inginer proiectant care încasează un salariu de 6.730 de lei poate lua o pensie de 2.531 de lei.

Ce pensie încasează un polițist, un șofer pe TIR sau un medic specialist

Un IT-ist sau Software Developer care încasează un salariu de 13.500 de lei ar putea avea o pensie de 4.656 de lei.

Un lucrător în depozit care încasează un salariu de 3.100 de lei ar putea lua o pensie de 1.281 de lei.

Un Manager Departament care încasează un salariu de 8.775 de lei ar putea lua o pensie de 3.270 de lei.

Un medic specialist care încasează un salariu de 10.530 de lei ar putea avea o pensie de 3.872 de lei.

Un muncitor necalificat care încasează un salariu de 2.550 de lei ar putea lua o pensie netă de 1.281 de lei.

Un operator de producție care încasează un salariu de 3.150 de lei ar putea lua o pensie netă de 1.281 de lei.

Alte pensii nete care pot fi încasate

Un paznic / o persoană care lucrează în securitate, care încasează un salariu de 2.650 de lei, ar putea lua o pensie netă de 1.281 de lei.

O persoană care lucrează ca personal de curățenie, care încasează un salariu de 2.600 de lei, ar putea lua o pensie netă de 1.281 de lei.

Un polițist (agent) care încasează un salariu de 4.400 de lei ar putea lua o pensie de 1.660 de lei.

Un profesor (grad I) care încasează un salariu de 5.000 de lei ar putea lua o pensie de 1.802 lei.

Un sudor (confecții metalice) care încasează un salariu de 4.210 lei ar putea lua o pensie de 1.579 de lei.

Un șofer de autobuz care încasează un salariu de 3.800 de lei ar putea lua o pensie de 1.437 de lei.

Un șofer de TIR (internațional) care încasează un salariu de 7.020 de lei ar putea lua o pensie netă de 2.632 de lei.

Autorul recomandă: