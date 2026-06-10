Replica lui Ciprian Ciucu la oferta lui Tomac de a conduce Ministerul Dezvoltării: „Vă mulțumesc pentru încredere, dar...”

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut precizări la scurt timp după ce premierul desemnat Eugen Tomac l-a invitat public să facă parte din Executivul pe care îl formează și să preia conducerea Ministerului Dezvoltării.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liberalul Ciprian Ciucu a transmis că nu intenționează să părăsească Primăria Capitalei. El a subliniat că funcția pe care o ocupă în prezent este cea pentru care a muncit ani la rând și că obiectivul său e să confirme încrederea primită din partea alegătorilor.

Cum a răspuns edilul Capitalei invitației lansate de Eugen Tomac

Ciucu i-a mulțumit premierului desemnat pentru propunere, însă a precizat că dorește să își continue activitatea la conducerea Primăriei Generale.

“Vă mulțumesc pentru încredere domnule Tomac, dar mi-am câstigat deja, într-o luptă electorală, după ani mulți de muncă, ultima poziție politică/administrativă pe care să mi-o mai doresc vreodată pe lumea asta. Sunt încă la început și trebuie să dovedesc că am meritat încrederea bucureștenilor”, a scris Ciucu.

Mesajul a fost publicat pe pagina sa de Facebook, la scurt timp după declarațiile făcute de Eugen Tomac pe B1 TV.

„M-aș bucura să lucrăm împreună”

După ce a fost acuzat de Ciprian Ciucu că aduce în guvern „tehnocrați roșii”, adică persoane impuse de PSD, Eugen Tomac l-a chemat pe acesta să i se alăture pentru redresarea României. Premierul desemnat a declarat că s-ar bucura ca Primarul General al Capitalei să i se alăture.

„M-aș bucura foarte mult ca domnul primar Ciucu să vină în Guvern, m-aș bucura să lucrăm împreună în Guvernul României. Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem. Cetățenii români au obosit cu lozincile și vor ca România să fie guvernată.”, a declarat Eugen Tomac, la B1 TV.

Ciprian Ciucu a criticat propunerile avansate de Eugen Tomac pentru viitorul Executiv, susținând că unele dintre numele vehiculate sunt „tehnocrați roșii”, adică apropiate de PSD. De asemenea, Primarul Capitalei a spus că PNL nu va vota un guvern cu PSD și că acest fapt include și persoanele care sunt sau au fost apropiate Partidului Social Democrat.

„Nu vom vota un guvern cu PSD”

„Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roșii. Noi am spus că nu vom vota un guvern cu PSD, nu vom mai participa la nicio formulă de guvernare cu PSD, dar asta include și acele persoane care sunt apropiate, au fost apropiate de-a lungul timpului de către PSD.

Mi s-a părut destul de mare coincidența ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găseasca cineva cu profilul lui Tomac sau Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de PSD”, a spus Ciprian Ciucu, la Digi24.

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