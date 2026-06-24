Cea mai gălăgioasă persoană din lume. Țipă la 122,4 decibeli și face la fel de mult zgomot ca un avion

Un australian care lucrează la curățarea aparatelor de aer condiționat și care este și crainic onorific al orașului a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume.

Joseph McGrail-Bateup, un australian care lucrează la curățarea aparatelor de aer condiționat și este crainic onorific al orașului, a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume, scrie abcNEWS.

Guinness World Records a anunțat că bărbatul în vârstă de 58 de ani, rezident în Canberra, a înregistrat cel mai puternic strigăt realizat vreodată de o persoană. El a strigat „now” la 122,4 decibeli.

Acest lucru a depășit recordul anterior de 121,7 dB stabilit în 1994 de profesoara din Irlanda de Nord, Annalisa Flanagan. Ea strigase un „quiet” asurzitor.

Acest nivel se află în intervalul de zgomot al unei drujbe, al unui avion cu reacție la decolare și al unei sirene de ambulanță de la distanță mică. McGrail-Bateup a spus că tentativa de record nu a fost ceva pentru care se putea antrena.

„Nu există nicio modalitate prin care să te poți pregăti”

„Nu există nicio modalitate prin care să te poți pregăti efectiv. Trebuie pur și simplu să o lași pentru ziua respectivă, mai ales când încerci un record mondial”, a spus McGrail-Bateup.

„Mi-au trebuit șapte încercări doar pentru un cuvânt, care a fost «now», iar vocea mi-a cedat pentru următoarele câteva zile. Era răgușită. A fost groaznic. Deci nu te poți antrena cu adevărat pentru asta”, a adăugat el.

McGrail-Bateup se consideră mai degrabă „cel mai zgomotos bărbat din lume” decât „cea mai zgomotoasă persoană”, a spus el. Nu exista anterior un record pentru cel mai zgomotos bărbat.

A devenit „competitiv de zgomotos” după ce a fost numit crainic oficial al capitalei Canberrei în 2017. Este o funcție onorifică, cu jumătate de normă, creată de autoritatea locală, pe care o consideră „o distracție”. El face anunțuri la evenimente comunitare, târguri școlare și expoziții auto.

Odată cu acest rol a devenit membru al „Ancient and Honorable Guild of Australian Town Criers”, o organizație profesională competitivă dedicată păstrării rolurilor istorice și ceremoniale ale membrilor săi.

Este a doua oară când stabilește un record mondial

El a experimentat mai multe cuvinte pentru tentativa de record mondial înainte de a se decide asupra lui „now”. Strigătul său a fost înregistrat pe 2 mai, într-un studio radio din Canberra, de un inginer acustic profesionist, în prezența martorilor. Înregistrările au fost trimise către Guinness World Records, care a anunțat recordul vineri.

Este a doua oară când McGrail-Bateup stabilește un record mondial. În 2019, a doborât un record de viteză la tir cu arcul, trăgând 10 săgeți. Timpul său de 60,03 secunde a depășit cu o fracțiune de secundă un record care rezistase din 2015. Nouă luni mai târziu, un băiat de 7 ani i-a doborât recordul cu 11,4 secunde.

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