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Ilie Dobre intră din nou în istorie. Cartea Recordurilor i-a omologat cel mai lung „GOL” din lume

Ilie Dobre intră din nou în istorie. Cartea Recordurilor i-a omologat cel mai lung „GOL” din lume
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Ilie Dobre intră din nou în istorie. Cartea Recordurilor i-a omologat cel mai lung „GOL” din lume.

Celebrul comentator sportiv Ilie Dobre a stabilit un nou record mondial pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără întrerupere a respirației, performanță validată de Academia Recordurilor Mondiale. Acesta a povestit totul la ProSport LIVE.

Recordul a fost realizat pe 25 aprilie 2026, în timpul partidei dintre Steaua București și Corvinul Hunedoara. Cu această ocazie, Ilie Dobre a comentat un gol timp de 42,3 secunde fără pauză, stabilind astfel un nou record la nivel mondial.

Pentru comentatorul român, acesta este cel de-al 11-lea record mondial din carieră. Ilie Dobre și-a depășit propriile performanțe anterioare, îmbunătățindu-și recordurile pe care le deținea deja în această categorie.

Ce a mărturisit Ilie Dobre

Celebrul comentator sportiv a mărturisit că nu s-a pregătit pentru acest moment: „Nu m-am pregătit în niciun fel, la mine totul a fost natural. Nu știam că pot să zic așa, dar am încercat la un meci de Cupă dintre Dunărea Călărași și Poli Timișoara, în 1992, în octombrie. Dunărea a bătut cu 1-0 și am prins acel gol în direct, atunci a fost prima oară. Eu nu știam că pot, și de atunci așa am rămas. Eu am fost în America de Sud și asta voiam să spun, că am ascultat și în Argentina, și în Peru, și în Ecuador, inclusiv în Brazilia.

Ei sunt câte doi comentatori, rar este câte unul. Și trag aer în piept și strigă „gol” șapte secunde, apoi trage aer în piept și spun „golazo” tot vreo șapte secunde. Dacă ar fi cineva foarte atent, ei nu sunt pe fază, ei spun după ce s-a marcat, nu când intră mingea în poartă, cum fac eu. Mai mult de 14 secunde ei nu pot. Recordul mondial a fost al unui argentinian de 60 de ani, 19 secunde, fără respirație. Eu în 2011 l-am bătut, cu 25 de secunde, l-am ridicat la 31 de secunde, și apoi la 35 de secunde și șase zecimi”, a spus Ilie Dobre la ProSport LIVE.

Cine a încercat să îi doboare recordul

De asemenea, Ilie Dobre a povestit cum germanii au încercat să îi doboare recordul: „Nu mi-a bătut nimeni primul record. Nu cred că îl pot bate, nu m-am pregătit niciodată. O singură dată m-am pregătit, pentru că au încercat să mă deposedeze în mod neortodox de recordul mondial la golul fără respirație.

Cei de la un post de radio din Germania, din Munchen, au strâns un grup de vreo 15 sau 20 de tineri și unii erau suporteri ai Borussiei Dortmund și unul ar fi zis de la început, dar ei nu demonstrează în schimb. Nefiind pe stadion și au spus că e record mondial. L-au omologat, nu mi se pare corect. Cine să strige la gol decât un comentator? Că e amical, nu contează. Dar e comentatorul!”, a precizat celebrul comentator sportiv.

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Sursă foto: Captură video ProSport LIVE

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