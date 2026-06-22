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Jonathan, martor al istoriei. Țestoasa de 194 de ani născută înaintea Turnului Eiffel și a Statuii Libertății

Jonathan, martor al istoriei. Țestoasa de 194 de ani născută înaintea Turnului Eiffel și a Statuii Libertății
Sursă foto: Captură video Facebook/Guinness World Records
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Jonathan, martor al istoriei. Țestoasa de 194 de ani născută înaintea Turnului Eiffel și a Statuii Libertății.

Jonathan, o țestoasă de 194 de ani, este cel mai bătrân animal terestru din lume. În prezent, se relaxează pe insula Sfânta Elena din Atlanticul de Sud.

Acest exemplar remarcabil de țestoasă uriașă din Seychelles s-a născut în jurul anului 1832. Asta îl face cea mai bătrână țestoasă cunoscută vreodată. Dacă asta nu este suficient de impresionant, el este și cel mai bătrân animal terestru cunoscut, fiind mai vechi chiar decât Epoca Victoriană, Podul Tower Bridge din Londra și Turnul Eiffel din Paris, conform Guinness World Record.

Mai bătrân decât Statuia Libertății

Deși și-a pierdut simțul mirosului din cauza vârstei înaintate, medicii veterinari locali confirmă că Jonathan este într-o formă excelentă și are un apetit sănătos. În mod intrigant, celulele lui Jonathan nu par să sufere mutații în același mod ca celulele umane. ADN-ul său este în prezent analizat pentru a descoperi eventuale secrete pe care le-ar putea ascunde.

Totuși, bătrânul Jono (așa cum este alintat de localnici) nu pare preocupat de faptul că este un fenomen medical mai bătrân decât Statuia Libertății din New York. După ce pe rețelele sociale s-a zvonit că ar fi murit, el își petrece liniștit zilele alături de alte trei țestoase în grădinile reședinței guvernatorului, mâncând iarbă și bucurându-se de soare. Postarea a generat știri în întreaga lume conform cărora deținătorul recordului nu mai este printre noi.

Se crede că Jonathan s-a născut în jurul anului 1832, pe baza faptului că era deja complet matur. Avea cel puțin 50 de ani când a fost adus în Sfânta Elena din Seychelles în 1882. Totuși, este important de menționat că vârsta sa este doar o estimare conservatoare și că Jonathan este probabil chiar mai bătrân decât se crede. Jonathan a depășit deja cu mult speranța de viață de 150 de ani specifică speciei sale.

Sursă foto: Captură video Facebook/Guinness World Records

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