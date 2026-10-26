Orașul cu cea mai veche cramă din România. Și dacii cumpărau vin de acolo.

Cea mai veche cramă din România este Crama Beciul Domnesc. Se află în orașul Odobești, județul Vrancea. Datează din secolul al XV-lea, din vremea lui Ștefan cel Mare. Este un monument istoric și o cramă subterană din piatră de Milcov, păstrată și funcțională până în prezent, adăpostind o vinotecă cu peste 100.000 de sticle de vin.

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Înființată în anul 1949, Beciul Domnesc se numără printre cei mai mari producători de vinuri din România. Compania deține peste 1.400 de hectare cultivate cu viță-de-vie nobilă, situate în podgoriile renumite Cotești, Odobești, Panciu și Huși. Datorită importanţei sale istorice, Monumentul Beciul Domnesc face parte din Patrimoniul cultural al României.

Beciul Domnesc este cea mai veche cramă funcțională, însă cea mai veche cramă, care nu mai exista astăzi, era în Histria, care este, totodată, cel mai vechi oraș atestat de pe teritoriul României, fondat de grecii din Milet în secolul al VII-lea î.Hr. De acolo se spune că luau dacii vin, precum și din Tomis, Constanța de astăzi, și Callatis, Mangalia.

Histria a fost întemeiată de coloniști greci din Milet, pe litoralul Mării Negre, în secolul al VII-lea î.Hr. A devenit un important centru comercial și cultural al regiunii. Descoperirile arheologice de pe teritoriul României, inclusiv amforele folosite pentru transportul și păstrarea lichidelor, oferă indicii despre circulația vinului în lumea greacă și în zona Dunării de Jos.