Prima pagină » Actualitate » Orașul cu cea mai veche cramă din România. Și dacii cumpărau vin de acolo

Orașul cu cea mai veche cramă din România. Și dacii cumpărau vin de acolo

Orașul cu cea mai veche cramă din România. Și dacii cumpărau vin de acolo
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Orașul cu cea mai veche cramă din România. Și dacii cumpărau vin de acolo.

Cea mai veche cramă din România este Crama Beciul Domnesc. Se află în orașul Odobești, județul Vrancea. Datează din secolul al XV-lea, din vremea lui Ștefan cel Mare. Este un monument istoric și o cramă subterană din piatră de Milcov, păstrată și funcțională până în prezent, adăpostind o vinotecă cu peste 100.000 de sticle de vin.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Înființată în anul 1949, Beciul Domnesc se numără printre cei mai mari producători de vinuri din România. Compania deține peste 1.400 de hectare cultivate cu viță-de-vie nobilă, situate în podgoriile renumite Cotești, Odobești, Panciu și Huși. Datorită importanţei sale istorice, Monumentul Beciul Domnesc face parte din Patrimoniul cultural al României.

Beciul Domnesc este cea mai veche cramă funcțională, însă cea mai veche cramă, care nu mai exista astăzi, era în Histria, care este, totodată, cel mai vechi oraș atestat de pe teritoriul României, fondat de grecii din Milet în secolul al VII-lea î.Hr. De acolo se spune că luau dacii vin, precum și din Tomis, Constanța de astăzi, și Callatis, Mangalia.

Histria a fost întemeiată de coloniști greci din Milet, pe litoralul Mării Negre, în secolul al VII-lea î.Hr. A devenit un important centru comercial și cultural al regiunii. Descoperirile arheologice de pe teritoriul României, inclusiv amforele folosite pentru transportul și păstrarea lichidelor, oferă indicii despre circulația vinului în lumea greacă și în zona Dunării de Jos.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ AUR propune o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea migrației ilegale, a infracțiunilor comise de cetățeni străini și a vulnerabilităților sistemului de control
11:43
AUR propune o comisie parlamentară de anchetă pentru investigarea migrației ilegale, a infracțiunilor comise de cetățeni străini și a vulnerabilităților sistemului de control
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu propune angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială / Ce se întâmplă cu taxele din 2027
11:38
Sorin Grindeanu propune angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială / Ce se întâmplă cu taxele din 2027
FLASH NEWS Diana Buzoianu lămurește soarta pisicii-vedetă de la Ministerul Mediului. Ce s-a întâmplat cu Leia
11:17
Diana Buzoianu lămurește soarta pisicii-vedetă de la Ministerul Mediului. Ce s-a întâmplat cu Leia
DESTINAȚII Totul despre târgurile de Crăciun din România. Când se deschid și ce orașe dau startul sărbătorilor de iarnă
11:06
Totul despre târgurile de Crăciun din România. Când se deschid și ce orașe dau startul sărbătorilor de iarnă
METEO Prima prognoză pentru Crăciun 2026 | Cum va fi vremea în București de Sărbători, potrivit meteorologilor Accuweather
10:52
Prima prognoză pentru Crăciun 2026 | Cum va fi vremea în București de Sărbători, potrivit meteorologilor Accuweather
SHOWBIZ Salariul uriaș primit de Irina Fodor la Asia Express. Câți bani îi dă Antena 1, pentru 44 de zile de muncă
10:33
Salariul uriaș primit de Irina Fodor la Asia Express. Câți bani îi dă Antena 1, pentru 44 de zile de muncă
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Prosport.ro
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Adevarul
Bulgaria, prinsă între Rusia și Occident. Miza alegerilor prezidențiale de astăzi, explicată de un jurnalist de la Sofia
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Click
David Beckham a încins internetul la 51 de ani! Cum s-a fotografiat fostul fotbalist pe balconul din New York
Digi24
„Corpul meu a devenit un sclav al sistemului”: Femeile prinse în capcana datoriilor, care își scot uterul pentru a nu lipsi de la muncă
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Ce se întâmplă doctore
Ce se pune lângă icoană în ajunul Sfântului Dumitru, pentru sănătatea și binele întregii familii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Honda CR-V diesel: fiabilitate japoneză sau reparații costisitoare?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce sunt numerele imaginare?
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
POLITICĂ Politico: Franța, „omul bolnav al Europei”. Criza datoriilor și protestele împing economia spre un punct critic
11:42
Politico: Franța, „omul bolnav al Europei”. Criza datoriilor și protestele împing economia spre un punct critic
ULTIMA ORĂ A început întâlnirea dintre Luca Niculescu și Mugur Isărescu la BNR. Premierul are programată azi o întrevedere și cu reprezentanții mediului de afaceri
11:35
A început întâlnirea dintre Luca Niculescu și Mugur Isărescu la BNR. Premierul are programată azi o întrevedere și cu reprezentanții mediului de afaceri
CONTROVERSĂ Cum ar putea partidul AfD să „distrugă UE“ dacă Alice Weidel, lidera sa, preia cancelaria Germaniei. „Planul“ a fost „prezentat“ de ziarul britanic The Telegraph
11:24
Cum ar putea partidul AfD să „distrugă UE“ dacă Alice Weidel, lidera sa, preia cancelaria Germaniei. „Planul“ a fost „prezentat“ de ziarul britanic The Telegraph
REACȚIE Dominic Fritz sare în apărarea miniștrilor USR după ce Sorin Grindeanu a anunțat că începe „dezuserizarea” României
11:08
Dominic Fritz sare în apărarea miniștrilor USR după ce Sorin Grindeanu a anunțat că începe „dezuserizarea” României
CONTROVERSĂ Trump, comentariu „picant” despre posteriorul cântăreței Nicki Minaj: „Apropo, m-am uitat la un fund al naibii de frumos. E greu să-l ratezi”. Reacția artistei
11:05
Trump, comentariu „picant” despre posteriorul cântăreței Nicki Minaj: „Apropo, m-am uitat la un fund al naibii de frumos. E greu să-l ratezi”. Reacția artistei
COMUNICAT Comunicat | Dincolo de proiecte: cum arată capacitatea de execuție din spatele WALDEVAR
10:28
Comunicat | Dincolo de proiecte: cum arată capacitatea de execuție din spatele WALDEVAR

Cele mai noi

Trimite acest link pe