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Jaful secolului în Italia. O bandă de hoți a golit o cramă celebră din Toscana. Au reușit să fure peste 30.000 de sticle de vin de lux, în valoare de 5 milioane de euro

Jaful secolului în Italia. O bandă de hoți a golit o cramă celebră din Toscana. Au reușit să fure peste 30.000 de sticle de vin de lux, în valoare de 5 milioane de euro
Cramă de vin - Foto: Unsplash.com
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Un furt desprins parcă din filmele de acțiune a avut loc în celebra regiune italiană Toscana. O bandă de hoți a dat o lovitură spectaculoasă la crama Marchesi Antinori, furând 30.000 de sticle de vin de lux, evaluate la 5 milioane de euro. Infractorii au acționat ca la carte, au dezactivat sistemele de securitate și au plecat cu două camioane pline cu licoarea bahică. Reprezentanții companiei vorbesc despre cel mai mare furt de vin din istoria Italiei.

Un jaf de proporții fără precedent a zguduit industria vinicolă din Italia, după ce o grupare de infractori a reușit să fure aproximativ 30.000 de sticle de vin premium de la o unitate a celebrului producător Marchesi Antinori, din regiunea Toscana. Valoarea prejudiciului este estimată la 5 milioane de euro, potrivit Financial Times

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Operațiunea a fost pusă la cale cu o precizie incredibilă, demnă de filmele de la Hollywood. Cel puțin șapte persoane au pătruns sâmbătă noaptea în unitatea situată în apropierea orașului Cortona, provincia Arezzo, după ce au reușit să dezactiveze sistemul de alarmă și camerele de supraveghere.

Infractorii au intrat în incintă cu două camioane de mare tonaj și au folosit chiar stivuitoarele companiei pentru a încărca marfa. Au plecat înainte de ivirea zorilor, fără ca furtul să fie descoperit imediat.

Dispariția vinurilor a fost observată abia luni, însă conducerea Marchesi Antinori a decis să păstreze discreția până vineri, pentru a nu compromite investigațiile desfășurate de autorități.

„Este cu siguranță o bandă foarte bine organizată. Un furt de această amploare și valoare nu s-a mai produs niciodată în Italia”, a declarat Renzo Cotarella, directorul executiv al companiei Marchesi Antinori.

Printre vinurile furate, 10.000 de sticle Solaia dintr-o recoltă excepțională

Ținta hoților nu a fost aleasă întâmplător. Din depozitele producătorului au dispărut unele dintre cele mai apreciate vinuri italiene, inclusiv sortimentele Solaia, Tignanello și Guado al Tasso, cunoscute pe piața internațională pentru calitatea și prețurile lor ridicate.

Toate sticlele proveneau din recolta anului 2023 și aveau prețuri de vânzare cuprinse, în general, între 150 și 500 de euro.

Cramă de vin - Foto: Unsplash.com

Cramă de vin – Foto: Unsplash.com

Printre cele mai valoroase produse sustrase se numără aproximativ 10.000 de sticle Solaia, unul dintre vinurile emblematice ale casei Antinori. Potrivit lui Cotarella, recolta din care proveneau acestea a fost una excepțională, ceea ce sporește importanța pierderii pentru producător și pentru colecționarii de vinuri.

Marchesi Antinori este una dintre cele mai vechi și prestigioase afaceri de familie din industria vinicolă mondială. Fondată în 1385, compania a rămas în proprietatea familiei Antinori timp de 26 de generații, construindu-și reputația prin vinuri italiene apreciate pe piețele internaționale.

Conducerea producătorului a început să avertizeze distribuitorii și clienții din întreaga lume asupra posibilității ca sticlele furate să apară la vânzare prin intermediul unor comercianți neautorizați.

„Ne informăm clienții din întreaga lume și le cerem să fie atenți la orice ofertă din afara canalelor oficiale”, a precizat Cotarella.

Poliția caută cele două camioane cu vin. Anchetatorii verifică posibile legături cu alte jafuri

Autoritățile italiene încearcă să reconstituie traseul parcurs de infractori și să stabilească unde ar putea fi ascunsă cantitatea uriașă de vin.

Polițiștii și ofițerii Carabinieri analizează imaginile surprinse de sistemele de supraveghere din împrejurimi, precum și alte probe care ar putea conduce la identificarea suspecților.

Renzo Cotarella s-a declarat încrezător că transportul poate fi urmărit, având în vedere dificultatea de a deplasa și ascunde două camioane încărcate cu mii de sticle fără a atrage atenția.

Cramă de vin - Foto: Unsplash.com

Cramă de vin – Foto: Unsplash.com

Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea existenței unei rețele specializate în furtul și comercializarea vinurilor scumpe, după ce mai multe crame din Italia au fost vizate de incidente asemănătoare.

Dimensiunea jafului de la Cortona depășește cu mult precedentele cunoscute. În 2017, infractorii au sustras aproximativ 2.000 de sticle de vinuri rare, evaluate la 750.000 de euro, dintr-un depozit aflat în apropierea stațiunii Cervia, de pe coasta Mării Adriatice.

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