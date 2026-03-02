Cele mai lungi cuvinte din limba română. Abia se pot pronunța

În limba română există cuvinte foarte lungi, care abia se pot pronunța. Cel mai lung are 44 de litere.

Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în dicţionarele medicale, nu şi în DEX. Este vorba despre Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioză, care are 44 de litere și care se referă la o boală pulmonară cronică care apare în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu. A fost inventat în anii 1930 de rebusistul american Everett M. Smith, din dorința de a bate recordul pentru cel mai lung cuvânt.

Un cuvânt format din 36 de litere este Difosfopiridinnucleotidpirofosfataza și definește o enzimă.

Encefalomielopoliradiculonevrita are 32 de litere. Acest cuvânt se folosește pentru a defini o bolă care se manifestă prin inflamarea nervilor care produc durere și furnicături.

GastropilorOduodenojejunostomie are 31 de litere, iar Diclordifeniltriclormetilmetan are 30 de litere.

Un alt cuvânt foarte lung din limba română este Electroglotospectrografie, care are 25 de litere. Acesta defineşte o metodă de stabilire a compoziţiei armonice a semnalelor vorbirii prin analiza impulsurilor obţinute cu electroglotograful.

Există și câteva cuvinte de 23 de litere, precum: angiocardiopneumografie, anticonstituționalitate, electrotermocauterizare și streptomicinorezistență.

Următoarele cele mai lungi cuvinte din limba română au 21 de litere: electroencefalografie, pluridimensionalitate, interdisciplinaritate, multidimensionalitate, incomprehensibilitate, supraconductibilitate, termoconductibilitate, multidisciplinaritate, dezinstituționalizare.

Cel mai lung cuvânt din lume este un substantiv care aparține limbii engleze și este alcătuit din 189.819 litere. „Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl…isoleucine” este o denumire chimică a proteinei titin și este nevoie de mai bine de trei ore și jumătate pentru a putea fi pronunțat, potrivit click.ro.