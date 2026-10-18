Top 10 cele mai bune țări din lume în care să trăiești în 2026: 6 dintre ele sunt în Europa, potrivit unui clasament care evaluează costul vieții, siguranța și infrastructura

Realizat de Nomad Capitalist, Nomad Lifestyle Index a evaluat 63 de destinații în funcție de cinci piloni: natură și climă; fiscalitate; rezidență și acces; siguranță și libertate; și calitatea vieții și infrastructură.

În cadrul acestor piloni, clasamentul a analizat aspecte precum calitatea aerului, riscul de fenomene meteorologice extreme, căile de obținere a rezidenței legale și a cetățeniei, Indicele Global al Păcii, speranța de viață, costul vieții și viteza conexiunii în bandă largă, printre altele.

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După analizarea datelor, primele 10 poziții sunt ocupate de numeroase țări europene, inclusiv de țara aflată pe primul loc: Monaco. Fiecare destinație a primit un punctaj din 100 pentru fiecare dintre cei cinci piloni, care au fost apoi utilizați pentru calcularea unui punctaj general, scrie Euronews.

Primele trei destinații – Monaco, Andorra și Emiratele Arabe Unite – au fost separate de doar 0,74 puncte.

Cele mai bune locuri în care să trăiești în Europa

Monaco a ocupat primul loc, fiind singura țară care a obținut punctajul perfect de 100 la pilonul privind calitatea vieții și infrastructura, dar s-a clasat, de asemenea, foarte bine la capitolul siguranță și libertate.

Pe locul al doilea, Andorra conduce la pilonul privind siguranța și libertatea, având totodată al patrulea cel mai bun punctaj pentru natură și cel mai curat aer dintre toate țările europene incluse în Nomad Lifestyle Index. Nu a reușit să ocupe primul loc din cauza procedurii de obținere a cetățeniei, care presupune 20 de ani de rezidență și promovarea unui test de limbă și istorie.

Malta a ocupat locul al patrulea, fiind apreciată pentru pașaportul său puternic și pentru procedura de naturalizare în termen de cinci ani. De asemenea, s-a clasat foarte bine la pilonul privind natura, însă punctajul pentru fiscalitate și evaluarea calității vieții și infrastructurii i-au limitat poziția.

Portugalia, de mult timp o destinație preferată de nomazii digitali, s-a clasat pe locul al cincilea, obținând punctaje ridicate la capitolele siguranță și libertate, rezidență și acces, precum și fiscalitate, dar fiind dezavantajată de punctajul pentru natură, deoarece este expusă fenomenelor meteorologice extreme ca urmare a schimbărilor climatice.

Cipru s-a clasat pe locul al șaselea, ocupând poziția a doua la pilonul privind rezidența și accesul, cu un pașaport puternic și posibilitatea naturalizării după șapte ani. Punctajul pentru calitatea vieții și infrastructură, precum și calitatea aerului, i-au limitat poziția.

Pe ultimul loc din primele 10 se află Elveția, care a avut rezultate bune la pilonul privind siguranța și libertatea.

Primele 10 destinații în care să trăiești la nivel mondial

1. Monaco – 73,89

2. Andorra – 73,68

3. Emiratele Arabe Unite – 73,15

4. Malta – 72,11

5. Portugalia – 70,09

6. Cipru – 68,42

7. Singapore – 67,12

8. Insulele Cayman – 66,50

9. Noua Zeelandă – 66,43

10. Elveția – 65,44