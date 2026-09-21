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Veneția ia în considerare majorarea taxei de acces pentru turiști. Care va fi tariful

Veneția ia în considerare majorarea taxei de acces pentru turiști. Care va fi tariful
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Veneția analizează extinderea taxei de acces pentru turiști, aplicarea acesteia pentru o perioadă mai lungă din an și majorarea tarifului zilnic până la 30 de euro (34 de dolari), a declarat un oficial de rang înalt din administrația orașului.

Consilierul pentru buget și fiscalitate Michele Zuin a declarat că taxa actuală, de 5 până la 10 euro, este prea mică pentru a proteja orașul împotriva turismului excesiv. De asemenea, acesta precizat că noul tarif pentru 2027 va trebui discutat și convenit cu guvernul, scrie Reuters.

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„Taxa actuală de 5-10 euro este accesibilă practic pentru toată lumea; riscul este ca aceasta să nu mai aibă efectul de descurajare pe care această măsură ar trebui să îl aibă”, a declarat Zuin pentru ediția de duminică a publicației regionale Il Gazzettino.

În declarații preluate pe scară largă de presa națională luni, consilierul a spus că „s-a discutat chiar și despre (majorarea până la) 50 de euro”, dar a adăugat că autoritățile s-ar putea opri la o taxă maximă de 30 de euro.

Veneția / Foto caracter ilustrativ. FOTO: Pixabay

Cine trebuie să plătească taxa

Taxa pentru turiști, aplicabilă doar celor care vizitează orașul pentru o singură zi, a fost introdusă în 2024, fiind o premieră mondială. Cei care rezervă din timp beneficiază de tariful mai mic. Totodată, există mai multe scutiri, inclusiv pentru copiii cu vârsta sub 14 ani.

În 2026, taxa a fost aplicată în anumite zile, între 3 aprilie și 26 iulie, în intervalul 8:30-16:00, și a adus în bugetul orașului peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a puțin sub 680.000 de bilete de acces.

Într-un oraș care se confruntă de mult timp cu turismul excesiv și depopularea, oficialii locali spun că schema este menită să încurajeze vizitatorii să evite cele mai aglomerate perioade ale anului, precum sărbătoarea legală de 1 Mai.

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