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Orașul desemnat cea mai fericită destinație turistică din lume. Are plaje, mult soare și aproape 50 de metri pătrați de spațiu verde per locuitor

Orașul desemnat cea mai fericită destinație turistică din lume. Are plaje, mult soare și aproape 50 de metri pătrați de spațiu verde per locuitor
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Lumina soarelui, alimentația sănătoasă, calitatea somnului, activitatea fizică și accesul la natură au fost cei cinci factori care au plasat capitala Portugaliei în fruntea unui clasament cu 47 de orașe.

Potrivit clasamentului Holiday Happiness Index realizat de BookRetreats, Lisabona este cea mai fericită destinație din lume. Studiul a analizat 47 de destinații din întreaga lume, evaluând factori precum expunerea la lumina soarelui, cât de ușor este să te deplasezi pe jos și activitatea fizică pe care vizitatorii o desfășoară ca urmare a acestui fapt, suprafața spațiilor verzi, disponibilitatea alimentelor sănătoase și calitatea somnului, conform Euronews.

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Acești factori, potrivit studiului, sunt esențiali pentru starea de bine și despre care se știe că stimulează în mod natural producția de hormoni asociați fericirii în organism.

Evaluarea a fost realizată sub îndrumarea lui Natalie Dattilo-Ryan, psiholog clinician afiliat la Harvard și specialist în fericire holistică.

Mâncare, spații verzi și lumină solară

„Aproape 10% dintre restaurantele din Lisabona sunt clasificate drept sănătoase, a doua cea mai mare proporție din clasamentul nostru, ceea ce plasează orașul înaintea unor centre gastronomice globale precum Paris, Tokyo și New York”, se arată în concluzii. Sunt subliniate și varietatea gastronomică oferită și prețurile din capitala Portugaliei.

Studiul evidențiază, de asemenea, cât de ușor este să te deplasezi pe jos prin Lisabona, „în ciuda terenului denivelat”.

„Orașul este compact și ușor de explorat la pas, oferind puncte de belvedere panoramice care îi răsplătesc pe cei care preferă un ritm mai relaxat”, notează concluziile.

Sursă foto: Shutterstock

La acestea se adaugă abundența spațiilor verzi, orașul oferind „49 m² de spațiu verde per locuitor – de aproape patru ori mai mult decât Madridul”, precum și apropierea de natură, în special de coastă. Plajele din Cascais și Costa da Caparica se află la mai puțin de o oră distanță cu transportul public.

Plimbările, punctele de belvedere, plajele și parcurile sunt posibile cu adevărat doar atunci când vremea este bună. Studiul subliniază cele „2.828 de ore de soare pe an” din capitala Portugaliei drept un factor al fericirii. „Este ușor de înțeles puterea orașului de a ne îmbunătăți starea de spirit.”

Clasamentul dominat de orașele europene

Lisabona este urmată de Helsinki. Studiul evidențiază prezența naturii în orașul finlandez, descrisă drept „un element central al mediului primitor din Helsinki”.

Pe locul al treilea se află orașul american Orlando. Orașul este evidențiat aici pentru spațiile sale verzi, lacurile și numărul de ore cu lumină naturală. „Orlando beneficiază, de asemenea, de 2.930 de ore de soare pe an, creând condiții ideale pentru activități în aer liber”, notează clasamentul.

Cu excepția orașului Orlando, toate cele mai fericite destinații din lume se află în Europa. Începând cu locul al patrulea, acestea sunt Atena, Edinburgh, Madrid, Viena, Budapesta, Oslo și Vilnius, care completează topul 10.

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