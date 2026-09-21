De la Castelul din Praga până la fortăreața lui Dracula din România, acestea sunt palatele și castelele europene care atrag cea mai mare atenție din partea călătorilor în 2026.

Pe măsură ce intrăm în toamnă, mulți călători europeni spun că patrimoniul și cultura se numără printre principalele lor motivații de călătorie. Când vremea începe să se răcească în octombrie și noiembrie, oamenii își planifică tot mai mult călătoriile în jurul acestor activități, potrivit Comisiei Europene pentru Turism.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Compania de turism TUI Musement a publicat un nou clasament al celor mai populare 30 de castele și palate din Europa în 2026, folosind numărul cumulat de recenzii Google pentru a-l susține. Analiza sa a comparat volumul recenziilor înregistrate în 2023 și în 2026, pentru a arăta cum s-a schimbat clasamentul obiectivelor turistice în ultimii ani, conform Euronews.

Lista arată că Spania este țara cu cea mai mare reprezentare, cu șase dintre cele 30 de castele și palate situate pe teritoriul său. Atât Alhambra din Granada, cât și Palatul Regal din Madrid se află în top 10.

Castelul din Praga, mereu popular, reușește să-și păstreze prima poziție, în timp ce Palatul Schönbrunn din Viena intră în top trei. Castelul Buda din Budapesta a fost singura apariție nouă în clasament, datorită unei creșteri de 65% a numărului cumulat de recenzii Google comparativ cu 2023.

Acestea sunt primele 10 castele pe care ați putea lua în considerare să le vizitați în această toamnă

Puțini dintre cei care au vizitat Castelul din Praga vor fi surprinși să-l vadă pe primul loc. O vizită le oferă călătorilor ocazia de a descoperi secole de istorie într-un singur loc, întrucât biletul include accesul la obiective precum Catedrala Sfântul Vitus, Vechiul Palat Regal și pitoreasca Uliță de Aur.

Pe următoarea poziție în clasament se află Palatul Buckingham, probabil cel mai faimos monument al Londrei. Una dintre cele trei reședințe oficiale ale monarhiei britanice, acesta este o atracție turistică extrem de populară.

Urcând două locuri față de clasamentul din 2023, pe poziția a treia se află Palatul Schönbrunn din capitala Austriei, Viena. Anul acesta, acesta sărbătorește cea de-a 30-a aniversare a desemnării sale drept sit al Patrimoniului Mondial și oferă o istorie bogată și o perspectivă asupra lumii moștenirii imperiale care a modelat secole de istorie a Austriei.

Pe locul al patrulea se află Palatul Versailles, o parte integrantă a istoriei Franței și fosta reședință a regilor Franței. Frumoasa construcție adăpostește Sala Oglinzilor, apartamentele regale și grădini vaste, atent amenajate. Aici puteți explora totul, de la absolutismul lui Ludovic al XIV-lea și căderea monarhiei până la semnarea Tratatului de la Versailles, care a pus capăt Primului Război Mondial.

Deși a coborât două poziții față de 2023, Castelul Wawel din Cracovia se află în continuare pe locul al cincilea și rămâne una dintre principalele atracții culturale ale Europei. Fosta reședință și locul de încoronare al regilor Poloniei adăpostește, de asemenea, celebra statuie a Dragonului de la baza sa, care rămâne unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului.

Castelele din Spania ocupă locurile șase și șapte în clasament

Alhambra din Granada se află pe locul al șaselea, iar complexul său de palate, grădini și fortărețe este pur și simplu uluitor.

Odată reședință a sultanilor Nasrizi și apoi a regilor Castiliei, Palatele Nasrizi, Generalife, Alcazaba și Palatul lui Carol al V-lea se numără printre cele mai emblematice spații ale sale.

Pe locul al șaptelea se află Palatul Regal din Madrid, care a urcat o poziție după ce și-a mărit numărul cumulat de recenzii Google cu 47% față de 2023. Vastul complex găzduiește în continuare recepții și evenimente oficiale ale familiei regale, însă publicul poate vizita obiective precum sala tronului, Camera Gasparini și capela regală.

Pentru locul al optulea, ne întoarcem la Londra și la emblematicul Turn al Londrei. Această clădire antică a fost martora unor evenimente care au modelat destinul Angliei, inclusiv execuția Annei Boleyn și dispariția fraților Prințul Edward al V-lea și Ducele de York.

Castelul Neuschwanstein, din Alpii Bavarezi, a urcat pe locul al nouălea în clasament, datorită unei creșteri semnificative a numărului de recenzii.

Palatul, care pare desprins dintr-un basm, îi invită pe vizitatori în lumea regelui Ludovic al II-lea al Bavariei, cunoscut drept „Regele Nebun” sau „Regele Lebădă”, și a fascinației sale pentru artă, arhitectură și legende medievale.

Castelul lui Dracula, pe locul 10 în top

Pe locul al zecelea se află Castelul Bran din România. Cunoscut și drept „Castelul lui Dracula”, acesta face dintr-o vizită în Transilvania o experiență obligatorie pentru fanii tuturor lucrurilor înfricoșătoare.

Dincolo de mitul lui Dracula, castelul dezvăluie, de asemenea, secole de istorie românească, de la rolul său de fortăreață de frontieră până la perioada în care a fost reședință regală.