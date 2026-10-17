Un cetățean ugandez a fost tâlhărit la un semafor din Capitală de un bărbat monitorizat electronic

Un cetățean ugandez, în vârstă de 31 de ani, a rămas fără telefonul mobil după ce a fost atacat de un bărbat în Sectorul 4 al Capitalei. Presupusul agresor, în vârstă de 30 de ani, se afla deja sub control judiciar într-un alt dosar și purta un dispozitiv de monitorizare electronică. Acesta a fost identificat și arestat preventiv.

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Suspectul i-ar fi cerut victimei să îl ducă la o adresă, apoi i-ar fi furat telefonul

Incidentul s-a petrecut astăzi dimineață, în jurul orei 04:00. Polițiștii Secției 26 au fost alertați după ce un bărbat a reclamat că a fost agresat și jefuit pe o stradă din Sectorul 4. Victima se afla la volanul mașinii personale când ar fi fost abordată de un bărbat care i-a cerut să îl ducă la o anumită adresă, promițându-i că îl va plăti pentru transport.

Pe parcursul deplasării, la oprirea la un semafor, suspectul i-ar fi cerut telefonul mobil sub pretextul că trebuie să dea un apel. După ce a primit telefonul, acesta l-ar fi lovit pe șofer, ar fi luat telefonul și ar fi fugit.

Instanța a decis ca suspectul să rămână în arest preventiv pentru 30 de zile

Bărbatul agresat a încercat să îl urmărească pentru a-și recupera telefonul. Suspectul ar fi abandonat mobilul bărbatului în apropiere, iar polițiștii ajunși la fața locului au reușit să îl prindă cu ajutorul unui echipaj de la Secția 15.

După ce a fost reținut, bărbatul a fost prezentat autorităților judiciare, care au dispus arestarea sa preventivă. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Bărbatul a fost dus la secția de poliție pentru a fi audiat. După analizarea probelor, anchetatorii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a decis ca suspectul să rămână în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Agresorul era deja sub control judiciar și monitorizat electronic

Suspectul se afla sub control judiciar într-o altă cauză și purta un dispozitiv de supraveghere electronică în momentul incidentului.

Ancheta este continuată de polițiștii Secției 26, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Bărbatul este cercetat pentru tâlhărie calificată.