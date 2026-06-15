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Comentariul lui Traian Băsescu despre nominalizarea pentru funcția de premier a lui Adrian Veștea: „Este constituțională, dar în mod cert nu e politicoasă”

Comentariul lui Traian Băsescu despre nominalizarea pentru funcția de premier a lui Adrian Veștea: „Este constituțională, dar în mod cert nu e politicoasă”
Băsescu, despre nominalizarea pentru funcția de premier a lui Adrian Veștea
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Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că nominalizarea pentru funcția de premier a lui Adrian Veștea nu încalcă, în niciun fel, Constituția. Totuși, „în mod cert nu e politicoasă”, crede Băsescu.

În opinia sa, această alegere a apărut pe fondul blocajului politic și al termenelor limită impuse de Constituție.

Băsescu: „Putea să-l sune pe Bolojan”

Pe de altă parte, fostul șef al statului a lansat un atac dur la adresa liderului PSD. Băsescu a explicat și motivele pentru care Nicușor Dan nu l-a desemnat premier pe Sorin Grindeanu.

„Mișcarea e constituțională, dar în mod cert nu e politicoasă. Putea să-l sune pe Bolojan și să spună «Am decis să-l desemnez pe domnul Veștea». Cred că a lipsit comunicarea, dar, altfel, din punct de vedere constituțional, președintele avea toată îndreptățirea să facă acest lucru.

Timp de 30 de zile, președintele a avut consultări și informale, și formale cu partidele și consultări de ore. În acest proces de consultare, președintele a ajuns la două concluzii. Unu, că partidele nu comunică între ele și atunci a încercat varianta nefericită cu un om din afara partidelor parlamentare, cu Eugen Tomac. Au trecut cele aproape 10 zile, s-a constatat că nu poate constitui o majoritate cu care să treacă guvernul.

Numai că, în tot acest interval, președintele a ajuns la limita constituțională a termenului de interimat a unui guvern – 45 de zile. Or, asta i-a impus o măsură urgentă, să-l înlocuiască pe Tomac cu un reprezentant al partidelor parlamentare. Și Veștea este un politician experimentat și foarte cunoscut.

Deci, a fost o soluție pe care președintele, îmi permit să apreciez, a adoptat-o în disperare, pentru că a depășit termenul de 45 de zile. Trebuia să dea o soluție. Iar marea problemă care nu este luată în considerație de foarte mulți analiști este că partidele au libertatea să fie și inconștiente, dar președintele are obligația să dea țării un guvern într-un termen limită stabilit de Constituție. Deci, nu poate să nu-și îndeplinească atributul constituțional. A constatat că nu merge cu Tomac, a trecut la o altă variantă”, a explicat fostul președinte.

De ce nu a fost nominalizat Grindeanu

Pe de altă parte Traian Băsescu a arătat și de ce nu a fost nominalizat ca premier Sorin Grindeanu. Potrivit fostului șef al statului, liderul PSD nu s-a gândit în niciun moment la rezolvarea crizei politice de la vârful țării.

„Nu prea era logic. Depinde. Președintele, după părerea mea, a ținut cont de realitatea protocolului din alianță. În acest moment era dreptul liberalilor să aibă premier. Eu, întâmplător, am fost președinte și am interpretarea mea. Moțiunea nu dărâmă protocolul, ci guvernul.

Grindeanu este cel care a generat situația asta. A generat-o și nu poate rezolva, ca orice nimic de politician. Deci, un politician de doi bani. A generat căderea guvernului, fără să aibă soluții. Au mizat pe faptul că toată lumea o să spună «OK, Bolojan pleacă și hai să punem totul ca înainte!». Uite că nu s-a potrivit. Numai că nu există altă soluție. Nu există altă soluție decât alianța care a fost”, a precizat Băsescu.

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