Ciprian Ciucu anunță reamenajarea Bulevardului Națiunile Unite: „Peste maxim două luni nu veți mai cunoaște zona”

Ciprian Ciucu a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, un proiect amplu de reamenajare a Bulervardului Națiunile Unite din București. Primarul General al Capitalei spune că zona va fi transformată într-un „oraș-parc”, cu mai mult spațiu verde, mobilier urban nou și eliminarea parcărilor pe trotuare.

Ciprian Ciucu a explicat că proiectul de modernizare a Bulevardului Națiunile Unite din Capitală a intrat în faza de implementare. Lucrările executate vor consta în creșterea suprafețelor verzi, montarea de mobilier stradal nou, dar și eliminarea parcărilor de pe trotuare.

„A durat ceva mobilizarea (proiectare, bugetare, contractare) dar vom pune la punct Bd. Națiunile Unite. Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de “oraș parc”. Peste maxim două luni nu veți mai cunoaște zona. Va fi mai verde, punem pavaj, mobiler stradal nou și nu se va mai parca pe trotuare”, a anunțat Ciprian Ciucu pe Facebook.

„Zonă cu zonă, vom pune orașul la punct”

Primarul Capitalei a mai spus că proiectul a început cu reabilitarea parcării din capătul bulevardului, urmând ca lucrările să continue spre Palatul Parlamentului. După finalizarea refacerii Bulevardului Națiunile Unite, Ciucu a anunțat că urmează reabilitarea Căii 13 Septembrie.

„Am început cu reabilitarea parcării din capătul bulevardului și o luăm în sus, spre Parlament. Apoi ne vom apuca de Calea 13 Septembrie, care este într-o stare foarte proastă. Pe măsură ce instituțiile PMB se vor obișnui cu cerințele și strandardele pe care le cer, vom prinde viteză. Zonă cu zonă, vom pune orașul la punct”.

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