O nouă sală polivalentă pentru sport în București. Ciprian Ciucu anunță că ar putea fi construită lângă Stadionul Steaua din Ghencea

Bucureștiul ar putea avea o nouă sală polivalentă în Ghencea. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri, în cadrul unei dezbateri despre urbanism organizate de G4Media, că există planuri pentru construirea unei săli polivalente cu aproximativ 8.000 de locuri lângă Stadionul Steaua.

Potrivit edilului, săptămâna trecută a avut loc o primă discuție cu conducerea Clubului Sportiv al Armatei Steaua București, instituția care deține terenul vizat pentru investiție. Proiectul ar putea fi realizat printr-un parteneriat între Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 6.

În cursul zilei de vineri, 22 mai 2026, G4media a organizat dezbaterea „București — Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”. La eveniment au luat parte Ciprian Ciucu, Alexandru Călin, rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și Ruxandra Aelenei,expertă în mobilitate urbană și lector la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam.

„Au întrebat oamenii ce se întâmpla dacă Alexandra Căpitănescu câștiga Eurovision? Sala Palatului are o problemă și trebui să fie refăcută (…) Mă gândesc la un proiect cu stadionul Steaua. E bine poziționat, tramvaiul merge până acolo, e metrou în Drumul Taberei, nu aduci trafic în centrul orașului.

Este într-o zonă bine plasată. În spatele stadionului se poate face o sală polivalentă. Proiectul aparține clubului sportiv al Ministerului Apărării și ar trebui construit de CNI (Compania Națională de Investiții – CNI), doar că ei nu au finanțarea. Și au venit la mine săptămâna aceasta și am discutat cu ei ca eventual PMB și Primăria Sectorului 6 să preia o parte din co-finanțare”, a spus Ciprian Ciucu la dezbaterea G4Media.

Investiția ar fi de aproape 70 de milioane de euro. Noua sală polivalentă, care ar urma să fie construită în proximitatea Stadionului Steaua din Ghencea, ar fi destinată sportului și evenimentelor culturale.

„Vorbim despre un proiect de circa 70 de milioane de euro din care noi ar trebui să asigurăm circa 30%. Pentru Primăria București și Primăria Sectorului 6 e absolut suportabil. Ei au deja studiul de fezabilitate. E ce mai fezabil proiect. Ar fi o sală polivalentă și pentru sporturi, și pentru evenimente culturale”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a precizat că o sală polivalentă de dimensiuni mai mari ar necesita exproprieri costisitoare, motiv pentru care nu poate promite un astfel de proiect în următorii doi ani. El a subliniat că preferă să fie prudent în angajamentele publice. Tema noii săli polivalente a fost discutată în contextul nevoii Bucureștiului de a-și consolida identitatea culturală.

