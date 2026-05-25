Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a acordat Bucureștiului nota 7 în cadrul unei dezbateri organizate de G4Media. Au mai fost prezenți la discuții rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Alexandru Călin, și experta în mobilitate urbană Ruxandra Aelenei.

Într-o postare pe pagina de Facebook a PMB se menționează că Bucureștiul are un potențial mult mai mare, însă transformarea orașului într-o capitală europeană modernă este un proces îndelung. Pentru a ajunge acolo, e nevoie de timp, investiții și o strategie.

Direcțiile majore de dezvoltare

Primarul Ciprian Ciucu a prezentat trei direcții principale pe care administrația locală își bazează planurile de dezvoltare:

infrastructura;

regenerarea urbană;

parcurile și viața culturală.

Iată care sunt principalele proiecte pe care le va implementa în Capitală, potrivit edilului.

PUZ de regenerare urbană pentru principalele „camere urbane” din București: Piața Lahovari, Piața Amzei, Icoanei, Brezoianu, Rosetti, Palatul Regal. „În viziunea mea, Calea Victoriei, în dreptul Palatului, trebuie să fie pietonală, cu spațiu verde și traficul mutat în subteran”, spune primarul.

Bd. Magheru este acum un culoar de tranzit, foarte poluat, plin de clădiri dărăpănate și murdare de graffiti. Va fi reconfigurat și resistematizat. Odată cu noile radiale care se construiesc, tranzitul se va muta natural de pe axa nord-sud (care trece prin centru) pe A0, pe radiale.

Mai multe parcări subterane în zona centrală, care trebuie să fie „de destinație”, nu de tranzit.

„Totuși, pentru că o parcare costă sute de milioane de lei, am o politică de a implica privați în construcția lor, pentru că primăria nu are capacitatea financiară”. 8 parcări subterane și una supraterană vor fi construite în parteneriat public-privat.

Tot mediul privat va fi implicat în reabilitarea clădirilor de patrimoniu.

Cipria Ciucu: „Sunt sute de clădiri uitate”

„Sunt sute de clădiri uitate, ale PMB, care acum se degradează. Noi avem capacitatea de a consolida și reabilita undeva la 20 de clădiri la doi ani. Soluția: am cerut o inventariere a lor, să extrag 20-50 care au potențial să fie reintroduse în circuitul economic, să le concesionăm pe 30-40 de ani, transparent, prin licitații, cu obligativitatea de a le consolida.

Pe cine își asumă consolidarea, îl asistăm și îl sprijinim birocratic. Aceste clădiri pot deveni mici hoteluri, cofetării, librării, care generează taxe și ne aduc mai mulți bani la buget, decât să stea și să se degradeze”, adaugă Ciprian Ciucu.

De asemenea, Parcul Izvor și malurile Dâmboviței vor fi și ele reamenajate. Va fi reconstruit și Podul Calicilor.

O altă măsură – mai multe piste de biciclete, pentru a schimba comportamentul de mobilitate al oamenilor. În prezent, Bucureștiul este sufocat de mașini.

„Dacă Viena are 700.000 de mașini individuale, noi avem 2 milioane înregistrate doar în București, fără Ilfov.

Dacă nu ne schimbăm mentalitatea, puteți să înjurați primarii cât vreți, că magie nu există. Traficul stă în fiecare din noi. Mergem la sală, pedalăm acolo, dar nu renunțăm la mașină nici pe distanțe scurte”, a mai spus primarul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O nouă sală polivalentă pentru sport în București. Ciprian Ciucu anunță că ar putea fi construită lângă Stadionul Steaua din Ghencea

Ciprian Ciucu explică de ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București