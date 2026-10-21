Secretarul general al PSD susține că una dintre prioritățile Guvernului este să prezinte situația exactă în care se găsește țara. Ce îi transmite lui Bolojan

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a susținut că una dintre prioritățile Guvernului este să prezinte situația exactă în care se găsește țara. La finalul postării, acesta i-a transmis un mesaj fostului premier Ilie Bolojan.

Claudiu Manda a afirmat că noul Guvern trebuie să se concentreze pe problemele economice, după 6 luni de criză politică. El a cerut o evaluare clară a situației economice și a măsurilor necesare pentru corectarea dezechilibrelor.

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„România are din nou un Guvern pentru români! După șase luni de criză politică, atenția și eforturile trebuie îndreptate acum, cu prioritate, către problemele economice și deciziile de care oamenii au nevoie.

Românii cunosc deja dificultățile cu care se confruntă țara. Efectele măsurilor de austeritate sunt resimțite în viața de zi cu zi, dar amploarea problemelor economice trebuie stabilită printr-o evaluare serioasă.

De aceea, noul Executiv trebuie să prezinte o imagine clară și completă a situației în care se află țara: de unde plecăm, cât de grave sunt dezechilibrele și ce măsuri se impun pentru corectarea lor.

Miniștrii care își preiau astăzi portofoliile înțeleg că își asumă guvernarea într-o situație de criză, în care nu există timp pentru acomodare și în care fiecare zi contează”, scrie Claudiu Manda pe Facebook.

Claudiu Manda: „Nu, domnule Bolojan, nu le-ați dat speranță românilor”

Claudiu Manda a cerut ca rectificarea bugetară să acopere urgent nevoile din sănătate, administrația locală și alte sectoare afectate de lipsa fondurilor. El l-a criticat pe Ilie Bolojan și a spus că românii au nevoie de măsuri care să le îmbunătățească viața. În finalul mesajului, i-a transmis fostului premier că „nu le-ați dat speranță românilor”.

„Ne apropiem de iarnă, iar rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgent nevoilor de finanțare din sănătate, din administrația locală și din sectoarele în care lipsa resurselor riscă să afecteze direct serviciile de care depind oamenii. Vorbim despre accesul la servicii medicale și medicamente, despre școli care trebuie încălzite, despre investiții care trebuie continuate și despre facturi restante care trebuie plătite. Românii au nevoie să vadă și să simtă, încă de la început, că lucrurile încep să se schimbe. Au nevoie de siguranță și de încrederea că fiecare decizie a Guvernului va ține cont, înainte de toate, de impactul pe care îl are asupra vieții lor. P.S. Nu, domnule Bolojan, nu le-ați dat speranță românilor. Le-ați luat orice speranță că în țara lor poate fi mai bine. Dar noi vom arăta din nou că România poate fi guvernată cu responsabilitate, prin măsuri care răspund nevoilor oamenilor”, mai scrie Claudiu Manda.

Astăzi, Ilie Bolojan notase pe Facebook un mesaj prin care își ia rămas-bun de la mandatul de șef al Guvernului. El spunea, printre altele, că a dovedit că se poate „guverna fără minciună” și crede că a oferit o „speranță românilor”. Vezi AICI mesajul.

De altfel, ieri, Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului. România are un nou Guvern cu puteri depline, după 168 de zile de criză politică. Vezi AICI informațiile.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto