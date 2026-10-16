Prima pagină » Actualitate » CNA sare în apărarea lui Ilie Bolojan, la scurt timp după ce premierul demis a fost pus la zid pentru că a dublat, în posibil ultima ședință de Guvern pe care a condus-o, amenzile care pot fi aplicate pentru încălcarea Legii audiovizualului

CNA sare în apărarea lui Ilie Bolojan, la scurt timp după ce premierul demis a fost pus la zid pentru că a dublat, în posibil ultima ședință de Guvern pe care a condus-o, amenzile care pot fi aplicate pentru încălcarea Legii audiovizualului

Flavius Niculescu
CNA sare în apărarea lui Ilie Bolojan, la scurt timp după ce premierul demis a fost pus la zid pentru că a dublat, în posibil ultima ședință de Guvern pe care a condus-o, amenzile care pot fi aplicate pentru încălcarea Legii audiovizualului
Ilie Bolojan / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

La scurt timp după ce Guvernul demis al lui Ilie Bolojan a adoptat vineri, 16 octombrie, o hotărâre care prevede dublarea amenzilor care pot fi aplicate pentru încălcarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și-au revendicat inițierea proiectului, cu mențiunea că este vorba de o procedură stabilită de articolul 92 al Legii, în care este specificat că „actualizarea cuantumului sancțiunilor se face la propunerea CNA”. Hotărârea adoptată de Guvernul Bolojan a fost făcută în ceea ce poate fi ultima ședință pe care premierul demis o prezidează la Palatul Victoria, în cazul în care noul Executiv format de Luca Niculescu va primi votul de învestitură în Parlament, la începtul săptămânii viitoare.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Amenzile nu au mai fost actualizate din 2009”

„CNA a propus Guvernului actualizarea amenzilor din audiovizual, neindexate din 2009.

Consiliul Național al Audiovizualului a transmis Secretariatului General al Guvernului un proiect de hotărâre de guvern privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 90 și 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Procedura este cea stabilită de art. 92 din lege: actualizarea se face prin hotărâre de guvern, la propunerea CNA.

De ce este necesară actualizarea:

Amenzile nu au mai fost actualizate din 2009. Potrivit datelor INS, prețurile de consum au crescut între august 2009 și august 2026 cu peste 120%. Amenzile și-au pierdut astfel mai mult de jumătate din valoarea reală.

Curtea de Conturi a cerut în mod repetat această actualizare, ca măsură obligatorie pentru CNA.

Ce se schimbă:

Limitele amenzilor sunt ajustate strict cu inflația:

  • pentru faptele prevăzute la art. 90: între 22.000 și 440.000 lei (în prezent, 10.000–200.000 lei);
  • pentru faptele prevăzute la art. 91: între 11.000 și 220.000 lei (în prezent, 5.000–100.000 lei).

Conformitatea cu standardele europene:

Actualizarea periodică a sancțiunilor este o practică obișnuită a autorităților de reglementare din Uniunea Europeană. Mecanismul respectă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia libertății de exprimare.

Potrivit acesteia, sancțiunile aplicate mass-media sunt legitime atunci când sunt prevăzute de lege, urmăresc un scop legitim și sunt proporționale.

Scopul actualizării este păstrarea efectului descurajant al sancțiunilor, nu restrângerea libertății de exprimare”, au transmis reprezentanții CNA.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Cum motivează unul dintre greii PNL refuzul de a vota Guvernul Luca Niculescu. Declaraţia care l-a convins
18:24
Cum motivează unul dintre greii PNL refuzul de a vota Guvernul Luca Niculescu. Declaraţia care l-a convins
ALERTĂ Avertismentul Salvamont Prahova pentru împătimiții muntelui: „Atenție, iarna s-a instalat”. Ce recomandări transmit
18:11
Avertismentul Salvamont Prahova pentru împătimiții muntelui: „Atenție, iarna s-a instalat”. Ce recomandări transmit
ECONOMIE Legea carburanților riscă să favorizeze marile companii petroliere și să afecteze distribuitorii independenți. Ce consecințe ar avea asupra prețurilor la pompă
17:47
Legea carburanților riscă să favorizeze marile companii petroliere și să afecteze distribuitorii independenți. Ce consecințe ar avea asupra prețurilor la pompă
FLASH NEWS Nicușor Dan cere reexaminarea unei legi care introduce noi pedepse cu închisoarea. Ce probleme a descoperit
17:41
Nicușor Dan cere reexaminarea unei legi care introduce noi pedepse cu închisoarea. Ce probleme a descoperit
METEO S-a instalat iarna definitiv sau asistăm doar la un episod trecător de vreme rea? Ce se întâmplă cu temperaturile în zilele următoare
16:47
S-a instalat iarna definitiv sau asistăm doar la un episod trecător de vreme rea? Ce se întâmplă cu temperaturile în zilele următoare
ANALIZĂ Cum vede ministrul Alexandru Nazare ieşirea din criza economică. Ce are de făcut România în 2027
16:45
Cum vede ministrul Alexandru Nazare ieşirea din criza economică. Ce are de făcut România în 2027
Mediafax
Invenția unui student pentru răcirea fațadelor blocurilor vechi. Se răcesc singure, fără ventilatoare
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
„Gătesc din nevoie, pentru că mi-e foame!” Violeta Bănică, dezvăluiri savuroase. Ce a moștenit de la Andreea Marin și cum se înțelege cu fratele ei
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
De ce câinii de talie mare îmbătrânesc mai repede? Răspunsul se ascunde în gene
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
FLASH NEWS Parchetul European, sub conducerea Codruței Kovesi, a dat în judecată cinci români, acuzați de fraudă cu fonduri UE. Banii proveneau din programele pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile
17:57
Parchetul European, sub conducerea Codruței Kovesi, a dat în judecată cinci români, acuzați de fraudă cu fonduri UE. Banii proveneau din programele pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă de liturghie la spitalul unde a fost operat. Ce anunță Vaticanul despre starea sa de sănătate și când urmează să apară în public
17:43
Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă de liturghie la spitalul unde a fost operat. Ce anunță Vaticanul despre starea sa de sănătate și când urmează să apară în public
MILITAR Polonia, după modelul Statelor Unite, este pregătită să trimită trupe pentru a consolida apărarea aliaților. Ce condiții impune Varșovia
17:38
Polonia, după modelul Statelor Unite, este pregătită să trimită trupe pentru a consolida apărarea aliaților. Ce condiții impune Varșovia
VIDEO Ce a răspuns Zelenski la întrebarea: „Credeți că Trump vă folosește ca țap ispășitor pentru problemele lui?” Sala a izbucnit în râs după reacția președintelui ucrainean
17:29
Ce a răspuns Zelenski la întrebarea: „Credeți că Trump vă folosește ca țap ispășitor pentru problemele lui?” Sala a izbucnit în râs după reacția președintelui ucrainean
ADMINISTRAȚIE Competitivitatea europeană pierde timp la ghișeu. Liderii UE cer debirocratizare și acces mai simplu la finanțare pentru companii
17:18
Competitivitatea europeană pierde timp la ghișeu. Liderii UE cer debirocratizare și acces mai simplu la finanțare pentru companii
SCANDALOS Deputata USR, Diana Stoica, chemată la Comisia de Disciplină, după ce a transmis pe telefon colegilor un mesaj homofob
17:15
Deputata USR, Diana Stoica, chemată la Comisia de Disciplină, după ce a transmis pe telefon colegilor un mesaj homofob

Cele mai noi

Trimite acest link pe