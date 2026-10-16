La scurt timp după ce Guvernul demis al lui Ilie Bolojan a adoptat vineri, 16 octombrie, o hotărâre care prevede dublarea amenzilor care pot fi aplicate pentru încălcarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și-au revendicat inițierea proiectului, cu mențiunea că este vorba de o procedură stabilită de articolul 92 al Legii, în care este specificat că „actualizarea cuantumului sancțiunilor se face la propunerea CNA”. Hotărârea adoptată de Guvernul Bolojan a fost făcută în ceea ce poate fi ultima ședință pe care premierul demis o prezidează la Palatul Victoria, în cazul în care noul Executiv format de Luca Niculescu va primi votul de învestitură în Parlament, la începtul săptămânii viitoare.

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„Amenzile nu au mai fost actualizate din 2009”

„CNA a propus Guvernului actualizarea amenzilor din audiovizual, neindexate din 2009.

Consiliul Național al Audiovizualului a transmis Secretariatului General al Guvernului un proiect de hotărâre de guvern privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 90 și 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Procedura este cea stabilită de art. 92 din lege: actualizarea se face prin hotărâre de guvern, la propunerea CNA.

De ce este necesară actualizarea:

Amenzile nu au mai fost actualizate din 2009. Potrivit datelor INS, prețurile de consum au crescut între august 2009 și august 2026 cu peste 120%. Amenzile și-au pierdut astfel mai mult de jumătate din valoarea reală.

Curtea de Conturi a cerut în mod repetat această actualizare, ca măsură obligatorie pentru CNA.

Ce se schimbă:

Limitele amenzilor sunt ajustate strict cu inflația:

pentru faptele prevăzute la art. 90: între 22.000 și 440.000 lei (în prezent, 10.000–200.000 lei);

pentru faptele prevăzute la art. 91: între 11.000 și 220.000 lei (în prezent, 5.000–100.000 lei).

Conformitatea cu standardele europene:

Actualizarea periodică a sancțiunilor este o practică obișnuită a autorităților de reglementare din Uniunea Europeană. Mecanismul respectă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia libertății de exprimare.

Potrivit acesteia, sancțiunile aplicate mass-media sunt legitime atunci când sunt prevăzute de lege, urmăresc un scop legitim și sunt proporționale.

Scopul actualizării este păstrarea efectului descurajant al sancțiunilor, nu restrângerea libertății de exprimare”, au transmis reprezentanții CNA.