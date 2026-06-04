Meteorologii ANM au emis joi un cod roșu de vijelie valabil de la ora 17:23 până la ora 18:00, pentru județul Ilfov.

Localitățile afectate sunt Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu.

„Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2…4 cm), vijelie cu rafale de 70…80 km/h”, informează ANM.

Pentru informarea populației a fost emis mesaj RO-ALERT, transmite ISU București – Iflov.

Un alt cod roșu, valabil de la 17:55 la 18:45 a fost emis pentru:

Județul Ialomiţa: Sinești, Drăgoești;

Județul Giurgiu: Băneasa, Prundu, Gostinu;

Județul Ilfov: Voluntari, Pantelimon, Brănești, Cernica, Afumați, Glina, Găneasa, Berceni, Ștefăneștii de Jos, Popești-Leordeni.

Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm) frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h.

Cod portocaliu și la Caracal

ANM a emis și un cod portocaliu, valabil de la ora 17:25 până la 18:25, pentru județul Olt. Localitățile afectate sunt: Caracal, Fărcașele, Dobrosloveni, Traian, Redea, Deveselu, Drăghiceni, Vlădila.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…60 km/h).

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