Cod galben de vreme rea în mare parte a țării. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul

ANM anunță o zi cu vreme instabilă, în special în jumătatea de sud a României, dar și în zonele de deal și de munte. Meteorologii au avertizat, în exclusivitate pentru Gândul, că urmează un cod galben care vizează Oltenia, Muntenia și zonele montane.

Averse torențiale, vijelii și căderi de grindină în zonele afectate

În județele aflate sub avertizare, norii se vor strânge accentuat și vor aduce perioade lungi cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri se pot forma vijelii și sunt așteptate căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni.

ANM transmite că în intervale scurte de numai 1-3 ore sau prin acumulare, se vor strânge între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot depăși 30-40 de litri.

În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile de scurtă durată vor apărea doar după-amiză, pe suprafețe restrânse și la intensificări mult mai mici.

Prognoza pentru București

Din punct de vedere termic, regimul de astăzi se va menține în limitele normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade Celsius.

Totuși, în Capitală pot apărea înnorări temporare și perioade cu averse care pot strânge cantități de apă în intervale scurte. Bucureștenii trebuie să se pregătească și pentru descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibile căderi de grindină.

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